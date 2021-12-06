Властям Сербии после каждого визита в Россию грозят санкциями, заявил Вулин
Глава МВД Сербии Вулин заявил об угрозах со стороны Запада за визиты властей в Россию
БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. После каждого визита в Россию представителей руководства Сербии властям страны грозят санкциями Запада, заявил глава МВД Александр Вулин.
Министр внутренних дел Сербии 2-3 декабря в Москве провел рабочие встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевем, министром обороны Сергеем Шойгу, исполняющим обязанности главы МЧС Александром Чуприяном, гендиректором "Рособоронэкcпорта" Александром Михеевым и гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым, который вручил ему награду за вклад в сотрудничество.
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"Каждый наш визит в РФ всегда вызывает нападки из точно определенных центров, всегда появляется некий профессор, аналитик, и нам угрожают санкциями, персональными или коллективными, всегда появляется идея о том, что Сербия не смеет сама решать, не может самостоятельно выбирать друзей", - цитирует сербское МВД своего главу.
По его словам, если бы сербский президент Александр Вучич не проводил самостоятельной внешней политики и поддержал санкции в отношении России, "что от него требовали и оказывали давление, неизвестно откуда бы сейчас получали газ".
"Благодаря самостоятельной внешней политике президента Вучича и тому, что сберег наших друзей, таких как РФ и КНР, у нас сегодня самая низкая цена газа в Европе, наши дома теплы, отопительный сезон начался нормально, хозяйство располагает всем для нормального функционирования, что видно и по результатам экономики. Я был в поездке к друзьям, которые всегда помогут Сербии, вне зависимости от того, военная это помощь, дипломатическая или экономическая", - подчеркнул сербский министр.
Президент РФ Владимир Путин принял сербского лидера Вучича 25 ноября в Сочи, где они провели беседу по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.
По итогам визита в Россию Вучич заявил, что Белград до конца года ожидает получения ПТРК "Корнет" из РФ, а в перспективе "более стратегические вещи".
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.