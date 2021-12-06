https://ria.ru/20211206/sberbank-1762363235.html
Сбербанк частично отстранит непривитых сотрудников от работы с клиентами
Сбербанк частично отстранит непривитых сотрудников от работы с клиентами - РИА Новости, 06.12.2021
Сбербанк частично отстранит непривитых сотрудников от работы с клиентами
Сбербанк с нового года будет допускать к работе с клиентами только вакцинированных сотрудников в ряде регионов, где введена обязательная вакцинация от... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:02
2021-12-06T13:02
2021-12-06T13:33
распространение коронавируса
сбербанк россии
экономика
герман греф
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбербанк с нового года будет допускать к работе с клиентами только вакцинированных сотрудников в ряде регионов, где введена обязательная вакцинация от коронавируса для клиентских подразделений, заявил глава кредитной организации Герман Греф."Мы стимулируем людей, но мы не вводим каких-то ограничений. За исключением тех регионов, где введена обязательная вакцинация для клиентских подразделений. Там мы с нового года не будем допускать вообще людей невакцинированных к работе с клиентами", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Греф добавил, что в настоящее время доля вакцинированных сотрудников Сбербанка составляет 89%, а коллективный иммунитет в компании достиг 94%.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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сбербанк россии, экономика, герман греф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:02 06.12.2021 (обновлено: 13:33 06.12.2021)
Сбербанк частично отстранит непривитых сотрудников от работы с клиентами
Сбербанк с 2022 года в некоторых регионах допустит до работы с клиентами только привитых