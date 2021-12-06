https://ria.ru/20211206/sberbank-1762363235.html

Сбербанк частично отстранит непривитых сотрудников от работы с клиентами

Сбербанк частично отстранит непривитых сотрудников от работы с клиентами - РИА Новости, 06.12.2021

Сбербанк частично отстранит непривитых сотрудников от работы с клиентами

Сбербанк с нового года будет допускать к работе с клиентами только вакцинированных сотрудников в ряде регионов, где введена обязательная вакцинация от... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:02

2021-12-06T13:02

2021-12-06T13:33

распространение коронавируса

сбербанк россии

экономика

герман греф

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбербанк с нового года будет допускать к работе с клиентами только вакцинированных сотрудников в ряде регионов, где введена обязательная вакцинация от коронавируса для клиентских подразделений, заявил глава кредитной организации Герман Греф."Мы стимулируем людей, но мы не вводим каких-то ограничений. За исключением тех регионов, где введена обязательная вакцинация для клиентских подразделений. Там мы с нового года не будем допускать вообще людей невакцинированных к работе с клиентами", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Греф добавил, что в настоящее время доля вакцинированных сотрудников Сбербанка составляет 89%, а коллективный иммунитет в компании достиг 94%.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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сбербанк россии, экономика, герман греф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19