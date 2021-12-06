https://ria.ru/20211206/santa-klaus-1762360852.html

Очень много Санта-Клаусов и один Гринч: заезд зимних волшебников в США

Очень много Санта-Клаусов и один Гринч: заезд зимних волшебников в США - РИА Новости, 06.12.2021

Очень много Санта-Клаусов и один Гринч: заезд зимних волшебников в США

Горнолыжный курорт Санди-Ривер в эти выходные захватили Санта-Клаусы. Они приехали сюда ради традиционного благотворительного заезда и в ожидании Рождества... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:16

2021-12-06T16:16

2021-12-06T18:06

фото

сша

мэн (штат)

санта-клаус

новый год

курорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762358384_335:509:3069:2047_1920x0_80_0_0_19c78f03640a3088346b849bdff0e812.jpg

Горнолыжный курорт Санди-Ривер в эти выходные захватили Санта-Клаусы. Они приехали сюда ради традиционного благотворительного заезда и в ожидании Рождества. Слет волшебников — в фотоленте Ria.ru.

сша

мэн (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, сша, мэн (штат), санта-клаус, новый год, курорт