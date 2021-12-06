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Очень много Санта-Клаусов и один Гринч: заезд зимних волшебников в США
Очень много Санта-Клаусов и один Гринч: заезд зимних волшебников в США - РИА Новости, 06.12.2021
Очень много Санта-Клаусов и один Гринч: заезд зимних волшебников в США
Горнолыжный курорт Санди-Ривер в эти выходные захватили Санта-Клаусы. Они приехали сюда ради традиционного благотворительного заезда и в ожидании Рождества... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:16
2021-12-06T18:06
фото
сша
мэн (штат)
санта-клаус
новый год
курорт
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Горнолыжный курорт Санди-Ривер в эти выходные захватили Санта-Клаусы. Они приехали сюда ради традиционного благотворительного заезда и в ожидании Рождества. Слет волшебников — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, сша, мэн (штат), санта-клаус, новый год, курорт
16:16 06.12.2021 (обновлено: 18:06 06.12.2021)
 

Очень много Санта-Клаусов и один Гринч: заезд зимних волшебников в США

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Горнолыжный курорт Санди-Ривер в эти выходные захватили Санта-Клаусы. Они приехали сюда ради традиционного благотворительного заезда и в ожидании Рождества. Слет волшебников — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Brian Snyder

Даже известный отшельник Гринч спустился со своей пустынной горы, чтобы не пропустить "Санта-воскресенье" в штате Мэн.

Лыжник, одетый как Гринч, делает селфи во время благотворительного заезда Санта-Клаусов на горнолыжном курорте Бетел в США
1 из 10

Даже известный отшельник Гринч спустился со своей пустынной горы, чтобы не пропустить "Санта-воскресенье" в штате Мэн.

© REUTERS / Brian Snyder
© REUTERS / Brian Snyder

Благотворительные горнолыжные заезды зимних волшебников здесь устраивают каждый год.

Благотворительный заезд Санта-Клаусов на горнолыжном курорте Бетел в США
2 из 10

Благотворительные горнолыжные заезды зимних волшебников здесь устраивают каждый год.

© REUTERS / Brian Snyder
© REUTERS / Brian Snyder

Исключением стал только 2020-й, когда мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

Благотворительный заезд Санта-Клаусов на горнолыжном курорте Бетел в США
3 из 10

Исключением стал только 2020-й, когда мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

© REUTERS / Brian Snyder
© REUTERS / Brian Snyder

Санта-Клаусы рады были встретиться после долгого перерыва.

Лыжники в костюмах Санта-Клауса на горнолыжном курорте Бетел в США
4 из 10

Санта-Клаусы рады были встретиться после долгого перерыва.

© REUTERS / Brian Snyder
© REUTERS / Brian Snyder

В заезде приняли участие больше 200 человек.

Благотворительный заезд Санта-Клаусов на горнолыжном курорте Бетел в США
5 из 10

В заезде приняли участие больше 200 человек.

© REUTERS / Brian Snyder
© REUTERS / Brian Snyder

Пропуском на курорт был не только красно-белый костюм Санты, но и медицинская маска.

Лыжник в костюме Санта-Клауса на благотворительном заезде на горнолыжном курорте Бетел в США
6 из 10

Пропуском на курорт был не только красно-белый костюм Санты, но и медицинская маска.

© REUTERS / Brian Snyder
© REUTERS / Brian Snyder

Участие в заезде обошлось каждому волшебнику в 20 долларов.

Лыжник на благотворительном заезде Санта-Клаусов на горнолыжном курорте Бетел в США
7 из 10

Участие в заезде обошлось каждому волшебнику в 20 долларов.

© REUTERS / Brian Snyder
© REUTERS / Brian Snyder

Это позволило собрать для местного образовательного фонда несколько тысяч долларов.

Благотворительный заезд Санта-Клаусов на горнолыжном курорте Бетел в США
8 из 10

Это позволило собрать для местного образовательного фонда несколько тысяч долларов.

© REUTERS / Brian Snyder
© REUTERS / Brian Snyder

Похититель Рождества Гринч в хулиганствах замечен не был и общего веселья не нарушал.

Благотворительный заезд Санта-Клаусов на горнолыжном курорте Бетел в США
9 из 10

Похититель Рождества Гринч в хулиганствах замечен не был и общего веселья не нарушал.

© REUTERS / Brian Snyder
© REUTERS / Brian Snyder

Участницы заезда Санта-Клаусов на горнолыжном курорте в США.

Женщины в костюмах Санта-Клаусов на горнолыжном курорте Бетел в США
10 из 10

Участницы заезда Санта-Клаусов на горнолыжном курорте в США.

© REUTERS / Brian Snyder
 
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