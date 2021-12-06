Очень много Санта-Клаусов и один Гринч: заезд зимних волшебников в США
Даже известный отшельник Гринч спустился со своей пустынной горы, чтобы не пропустить "Санта-воскресенье" в штате Мэн.
Даже известный отшельник Гринч спустился со своей пустынной горы, чтобы не пропустить "Санта-воскресенье" в штате Мэн.
Благотворительные горнолыжные заезды зимних волшебников здесь устраивают каждый год.
Благотворительные горнолыжные заезды зимних волшебников здесь устраивают каждый год.
Исключением стал только 2020-й, когда мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.
Исключением стал только 2020-й, когда мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.
Санта-Клаусы рады были встретиться после долгого перерыва.
В заезде приняли участие больше 200 человек.
Пропуском на курорт был не только красно-белый костюм Санты, но и медицинская маска.
Пропуском на курорт был не только красно-белый костюм Санты, но и медицинская маска.
Участие в заезде обошлось каждому волшебнику в 20 долларов.
Это позволило собрать для местного образовательного фонда несколько тысяч долларов.
Это позволило собрать для местного образовательного фонда несколько тысяч долларов.
Похититель Рождества Гринч в хулиганствах замечен не был и общего веселья не нарушал.
Похититель Рождества Гринч в хулиганствах замечен не был и общего веселья не нарушал.
Участницы заезда Санта-Клаусов на горнолыжном курорте в США.