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Депутат оценил сообщения о намерении США ввести новые санкции против России
Депутат оценил сообщения о намерении США ввести новые санкции против России - РИА Новости, 06.12.2021
Депутат оценил сообщения о намерении США ввести новые санкции против России
США не хватит потенциальной смелости ввести серьезные экономические санкции против РФ, они чувствуют, каков может быть ответ, заявил РИА Новости депутат Госдумы РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T21:35
2021-12-06T22:13
в мире
сша
госдума рф
санкции
россия
иран
адальби шхагошев
москва
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. США не хватит потенциальной смелости ввести серьезные экономические санкции против РФ, они чувствуют, каков может быть ответ, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев."Они говорят об этом давно. Но я почти уверен, что не будет таких сценариев санкций, хотя мы ко всему готовы. США на это не пойдут. Это не Корея, не Иран, не какая-то другая страна... На крайние меры они не пойдут, у них на это не хватит потенциальной смелости. А потенциальная смелость означает, что они чувствуют, как и чем мы можем ответить", - сказал Шхагошев.По его мнению, США они будут крутиться вокруг ранее объявленных санкций, которые уже практически не влияют на развитие России.Накануне переговоров глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждается ряд жестких санкций из-за якобы готовящегося "вторжения" РФ на Украину. Среди возможных мер - отключение России от системы межбанковских каналов связи SWIFT, также санкции могут затронуть суверенный долг РФ.
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в мире, сша, госдума рф, санкции, россия, иран, адальби шхагошев, москва, владимир путин, джо байден, swift
21:35 06.12.2021 (обновлено: 22:13 06.12.2021)
 
Депутат оценил сообщения о намерении США ввести новые санкции против России

Депутат Шхагошев оценил сообщения о намерении США ввести новые санкции против России

© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Депутат Госдумы от фракции Единая Россия Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. США не хватит потенциальной смелости ввести серьезные экономические санкции против РФ, они чувствуют, каков может быть ответ, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев.
"Они говорят об этом давно. Но я почти уверен, что не будет таких сценариев санкций, хотя мы ко всему готовы. США на это не пойдут. Это не Корея, не Иран, не какая-то другая страна... На крайние меры они не пойдут, у них на это не хватит потенциальной смелости. А потенциальная смелость означает, что они чувствуют, как и чем мы можем ответить", - сказал Шхагошев.
По его мнению, США они будут крутиться вокруг ранее объявленных санкций, которые уже практически не влияют на развитие России.
Накануне переговоров глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждается ряд жестких санкций из-за якобы готовящегося "вторжения" РФ на Украину. Среди возможных мер - отключение России от системы межбанковских каналов связи SWIFT, также санкции могут затронуть суверенный долг РФ.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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В миреСШАГосдума РФСанкцииРоссияИранАдальби ШхагошевМоскваВладимир ПутинДжо БайденSWIFT
 
 
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