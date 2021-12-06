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Санкции США против России могут затронуть суверенный долг, сообщили СМИ
Санкции США против России могут затронуть суверенный долг, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.12.2021
Санкции США против России могут затронуть суверенный долг, сообщили СМИ
Новые санкции США против России, возможность введения которых сейчас рассматривают американские власти, могут затронуть российский суверенный долг, сообщает... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:59
2021-12-06T21:04
в мире
сша
москва
санкции
россия
киев
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Новые санкции США против России, возможность введения которых сейчас рассматривают американские власти, могут затронуть российский суверенный долг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Знакомые с ситуацией лица сообщили, что новые экономические санкции могут затронуть ряд секторов, включая энергетические компании и российские банки. Новые санкции могут также затронуть суверенный долг России", - говорится в сообщении телеканала.Помимо этого сообщается, что санкции могут затронуть "российских олигархов, ограничивая их возможность путешествовать и потенциально закрыть им доступ к американской банковской системе и системе кредитных карт".Ранее телеканал сообщил, что США в данный момент изучают возможность введения санкций против Москвы для сдерживания якобы "вторжения" России на Украину. Сообщение телеканала появилось накануне звонка между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что лидеры двух стран проведут беседу во вторник. По словам американской стороны, Байден намерен выразить обеспокоенность "военной активностью России" на границе с Украиной. При этом президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211206/ozhidaniya-1762444053.html
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в мире, сша, москва, санкции, россия, киев, дмитрий песков, нато, владимир путин, джо байден
19:59 06.12.2021 (обновлено: 21:04 06.12.2021)
 
Санкции США против России могут затронуть суверенный долг, сообщили СМИ

CNN: новые санкции Вашингтона против Москвы могут затронуть российский суверенный долг

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг США у генерального консульства США в Екатеринбурге
Флаг США у генерального консульства США в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Новые санкции США против России, возможность введения которых сейчас рассматривают американские власти, могут затронуть российский суверенный долг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Знакомые с ситуацией лица сообщили, что новые экономические санкции могут затронуть ряд секторов, включая энергетические компании и российские банки. Новые санкции могут также затронуть суверенный долг России", - говорится в сообщении телеканала.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
18:40
Песков предостерег от "эмоциональных ожиданий" от встречи Путина и Байдена
Помимо этого сообщается, что санкции могут затронуть "российских олигархов, ограничивая их возможность путешествовать и потенциально закрыть им доступ к американской банковской системе и системе кредитных карт".
Ранее телеканал сообщил, что США в данный момент изучают возможность введения санкций против Москвы для сдерживания якобы "вторжения" России на Украину. Сообщение телеканала появилось накануне звонка между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что лидеры двух стран проведут беседу во вторник. По словам американской стороны, Байден намерен выразить обеспокоенность "военной активностью России" на границе с Украиной. При этом президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
18:14
Песков заявил, что в отношениях России и США огромные "авгиевы конюшни"
 
В миреСШАМоскваСанкцииРоссияКиевДмитрий ПесковНАТОВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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