19:59 06.12.2021 (обновлено: 21:04 06.12.2021)
Санкции США против России могут затронуть суверенный долг, сообщили СМИ
CNN: новые санкции Вашингтона против Москвы могут затронуть российский суверенный долг
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг США у генерального консульства США в Екатеринбурге
"Знакомые с ситуацией лица сообщили, что новые экономические санкции могут затронуть ряд секторов, включая энергетические компании и российские банки. Новые санкции могут также затронуть суверенный долг России", - говорится в сообщении телеканала.
Помимо этого сообщается, что санкции могут затронуть "российских олигархов, ограничивая их возможность путешествовать и потенциально закрыть им доступ к американской банковской системе и системе кредитных карт".
Ранее телеканал сообщил, что США в данный момент изучают возможность введения санкций против Москвы для сдерживания якобы "вторжения" России на Украину. Сообщение телеканала появилось накануне звонка между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что лидеры двух стран проведут беседу во вторник. По словам американской стороны, Байден намерен выразить обеспокоенность "военной активностью России" на границе с Украиной. При этом президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.