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Иранский самолет совершил экстренную посадку в Ширазе
Иранский самолет совершил экстренную посадку в Ширазе - РИА Новости, 06.12.2021
Иранский самолет совершил экстренную посадку в Ширазе
Самолет иранской авиакомпании Aseman, совершавший рейс из города Шираз в Маскат, был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания двигателя, передает... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T21:11
2021-12-06T21:11
2021-12-06T21:11
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Самолет иранской авиакомпании Aseman, совершавший рейс из города Шираз в Маскат, был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания двигателя, передает государственный телеканал IRIB."Самолет авиакомпании Aseman, выполнявший рейс Шираз-Маскат, из-за возгорания двигателя через несколько минут после взлета был вынужден вернуться на взлетную полосу в аэропорту Шираза", — говорится в сообщении телеканала.
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в мире, шираз, иран
Иранский самолет совершил экстренную посадку в Ширазе
Иранский самолет совершил экстренную посадку в Ширазе из-за возгорания двигателя
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Самолет иранской авиакомпании Aseman, совершавший рейс из города Шираз в Маскат, был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания двигателя, передает государственный телеканал IRIB.
"Самолет авиакомпании Aseman, выполнявший рейс Шираз-Маскат, из-за возгорания двигателя через несколько минут после взлета был вынужден вернуться на взлетную полосу в аэропорту Шираза", — говорится в сообщении телеканала.