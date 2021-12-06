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Иранский самолет совершил экстренную посадку в Ширазе

Иранский самолет совершил экстренную посадку в Ширазе - РИА Новости, 06.12.2021

Иранский самолет совершил экстренную посадку в Ширазе

Самолет иранской авиакомпании Aseman, совершавший рейс из города Шираз в Маскат, был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания двигателя, передает... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T21:11

2021-12-06T21:11

2021-12-06T21:11

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Самолет иранской авиакомпании Aseman, совершавший рейс из города Шираз в Маскат, был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания двигателя, передает государственный телеканал IRIB."Самолет авиакомпании Aseman, выполнявший рейс Шираз-Маскат, из-за возгорания двигателя через несколько минут после взлета был вынужден вернуться на взлетную полосу в аэропорту Шираза", — говорится в сообщении телеканала.

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в мире, шираз, иран