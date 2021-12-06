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Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7 - РИА Новости, 06.12.2021
Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил выяснить причины обледенения самолета компании S7. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:34
2021-12-06T13:30
происшествия
магадан
новосибирск
s7 airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил выяснить причины обледенения самолета компании S7."Руководитель Росавиации Александр Нерадько дал поручение провести расследование обстоятельств и причин серьезного авиационного инцидента, связанного с обледенением самолета Airbus 320-271N авиакомпании "Сибирь", выполнявшего 2 декабря полет по маршруту Магадан — Новосибирск", — говорится в сообщении ведомства.Этим займутся сотрудники центрального аппарата Росавиации под руководством начальника управления инспекции по безопасности полетов Анвара Шайкамалова.Отмечается, что наземные и бортовые средства объективного контроля направят на исследование в федеральное автономное учреждение "Авиарегистр". Там проведут математическое моделирование ситуации. В аэропорту изучают качество противообледенительной жидкости, образцы направят в лабораторию Центра сертификации НИИ гражданской авиации.Самолет S7 Магадан — Новосибирск попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Компания не исключила нарушений при обработке воздушного судна специальными средствами. Отмечалось, что совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию самолета в сложное пространственное положение. Управление лайнером при этом потеряно не было.
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происшествия, магадан, новосибирск, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
10:34 06.12.2021 (обновлено: 13:30 06.12.2021)
 
Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7

Глава Росавиации Нерадько поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил выяснить причины обледенения самолета компании S7.
"Руководитель Росавиации Александр Нерадько дал поручение провести расследование обстоятельств и причин серьезного авиационного инцидента, связанного с обледенением самолета Airbus 320-271N авиакомпании "Сибирь", выполнявшего 2 декабря полет по маршруту Магадан — Новосибирск", — говорится в сообщении ведомства.
Этим займутся сотрудники центрального аппарата Росавиации под руководством начальника управления инспекции по безопасности полетов Анвара Шайкамалова.
Отмечается, что наземные и бортовые средства объективного контроля направят на исследование в федеральное автономное учреждение "Авиарегистр". Там проведут математическое моделирование ситуации. В аэропорту изучают качество противообледенительной жидкости, образцы направят в лабораторию Центра сертификации НИИ гражданской авиации.
Самолет S7 Магадан — Новосибирск попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Компания не исключила нарушений при обработке воздушного судна специальными средствами. Отмечалось, что совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию самолета в сложное пространственное положение. Управление лайнером при этом потеряно не было.
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ПроисшествияМагаданНовосибирскS7 AirlinesФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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