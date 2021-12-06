https://ria.ru/20211206/samolet-1762329623.html

Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7

Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7 - РИА Новости, 06.12.2021

Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7

Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил выяснить причины обледенения самолета компании S7. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:34

2021-12-06T10:34

2021-12-06T13:30

происшествия

магадан

новосибирск

s7 airlines

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил выяснить причины обледенения самолета компании S7."Руководитель Росавиации Александр Нерадько дал поручение провести расследование обстоятельств и причин серьезного авиационного инцидента, связанного с обледенением самолета Airbus 320-271N авиакомпании "Сибирь", выполнявшего 2 декабря полет по маршруту Магадан — Новосибирск", — говорится в сообщении ведомства.Этим займутся сотрудники центрального аппарата Росавиации под руководством начальника управления инспекции по безопасности полетов Анвара Шайкамалова.Отмечается, что наземные и бортовые средства объективного контроля направят на исследование в федеральное автономное учреждение "Авиарегистр". Там проведут математическое моделирование ситуации. В аэропорту изучают качество противообледенительной жидкости, образцы направят в лабораторию Центра сертификации НИИ гражданской авиации.Самолет S7 Магадан — Новосибирск попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Компания не исключила нарушений при обработке воздушного судна специальными средствами. Отмечалось, что совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию самолета в сложное пространственное положение. Управление лайнером при этом потеряно не было.

https://ria.ru/20211205/ssha-1762250539.html

магадан

новосибирск

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происшествия, магадан, новосибирск, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)