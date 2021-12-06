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Прощание с Марком Рудинштейном пройдет 8 декабря

Прощание с Марком Рудинштейном пройдет 8 декабря - РИА Новости, 06.12.2021

Прощание с Марком Рудинштейном пройдет 8 декабря

Прощание с продюсером, создателем фестиваля "Кинотавр" Марком Рудинштейном состоится 8 декабря в Доме кино, сообщила РИА Новости жена Рудинштейна Наталия. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:36

2021-12-06T16:36

2021-12-06T16:47

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прощание с продюсером, создателем фестиваля "Кинотавр" Марком Рудинштейном состоится 8 декабря в Доме кино, сообщила РИА Новости жена Рудинштейна Наталия.Марк Рудинштейн скончался 5 декабря на 76-м году жизни."Прощание состоится 8 декабря в 11.30 в Доме кино. Затем состоится кремация, это отдельно", - сказала собеседница агентства.Рудинштейн – советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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