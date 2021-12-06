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Прощание с Марком Рудинштейном пройдет 8 декабря
Прощание с Марком Рудинштейном пройдет 8 декабря - РИА Новости, 06.12.2021
Прощание с Марком Рудинштейном пройдет 8 декабря
Прощание с продюсером, создателем фестиваля "Кинотавр" Марком Рудинштейном состоится 8 декабря в Доме кино, сообщила РИА Новости жена Рудинштейна Наталия. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:36
2021-12-06T16:36
2021-12-06T16:47
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прощание с продюсером, создателем фестиваля "Кинотавр" Марком Рудинштейном состоится 8 декабря в Доме кино, сообщила РИА Новости жена Рудинштейна Наталия.Марк Рудинштейн скончался 5 декабря на 76-м году жизни."Прощание состоится 8 декабря в 11.30 в Доме кино. Затем состоится кремация, это отдельно", - сказала собеседница агентства.Рудинштейн – советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".
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общество, марк рудинштейн, дом кино, кинотавр, новости культуры, культура
16:36 06.12.2021 (обновлено: 16:47 06.12.2021)
Прощание с Марком Рудинштейном пройдет 8 декабря
Прощание с кинопродюсером Марком Рудинштейном пройдет 8 декабря в Доме кино