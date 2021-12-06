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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211206/rudinshteyn-1762354346.html
Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Рудинштейна
Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Рудинштейна - РИА Новости, 06.12.2021
Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Рудинштейна
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким продюсера и актера Марка Рудинштейна, назвав его смерть большой потерей для российской... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:31
2021-12-06T12:31
культура
общество
москва
марк рудинштейн
кинотавр
михаил мишустин
новости культуры
культура
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким продюсера и актера Марка Рудинштейна, назвав его смерть большой потерей для российской культуры, сообщается на сайте кабмина.Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался 5 декабря на 76-м году жизни. Ранее СМИ сообщили, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находился в предкоматозном состоянии."Ушёл из жизни Марк Рудинштейн – известный продюсер, актёр, кинокритик, основатель фестивального кино в нашей стране. Это большая потеря для российской культуры, для родных, близких и коллег. Для всех нас. Марк Григорьевич внёс большой вклад в развитие отечественного кинематографического искусства", - говорится в соболезнованиях.Мишустин отметил, что талант Рудинштейна, его незаурядные организаторские способности, неиссякаемая творческая энергия воплощались в замечательные роли и фильмы, знаменитые фестивали "Кинотавр" и "Кинотаврик", проекты и телепередачи."Человек яркий и многогранный, Марк Рудинштейн был одним из самых авторитетных специалистов в мире кино, многое сделал для продвижения российских фильмов на мировые экраны, открыл путь в профессию талантливым режиссёрам, сценаристам и актёрам", - добавляется в сообщении.Российский премьер передал искренние соболезнования, слова сочувствия родным, близким и коллегам Марка Рудинштейна.Марк Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".
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РИА Новости
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общество, москва, марк рудинштейн, кинотавр, михаил мишустин, новости культуры, культура
12:31 06.12.2021
 
Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Рудинштейна

Премьер Мишустин выразил соболезнования из-за смерти кинопродюсера Марка Рудинштейна

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПродюсер Марк Рудинштейн
Продюсер Марк Рудинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким продюсера и актера Марка Рудинштейна, назвав его смерть большой потерей для российской культуры, сообщается на сайте кабмина.
Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался 5 декабря на 76-м году жизни. Ранее СМИ сообщили, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находился в предкоматозном состоянии.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродюсер Марк Рудинштейн
Продюсер Марк Рудинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Продюсер Марк Рудинштейн
"Ушёл из жизни Марк Рудинштейн – известный продюсер, актёр, кинокритик, основатель фестивального кино в нашей стране. Это большая потеря для российской культуры, для родных, близких и коллег. Для всех нас. Марк Григорьевич внёс большой вклад в развитие отечественного кинематографического искусства", - говорится в соболезнованиях.
Мишустин отметил, что талант Рудинштейна, его незаурядные организаторские способности, неиссякаемая творческая энергия воплощались в замечательные роли и фильмы, знаменитые фестивали "Кинотавр" и "Кинотаврик", проекты и телепередачи.
"Человек яркий и многогранный, Марк Рудинштейн был одним из самых авторитетных специалистов в мире кино, многое сделал для продвижения российских фильмов на мировые экраны, открыл путь в профессию талантливым режиссёрам, сценаристам и актёрам", - добавляется в сообщении.
Российский премьер передал искренние соболезнования, слова сочувствия родным, близким и коллегам Марка Рудинштейна.
Марк Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПродюсер Марк Рудинштейн
Продюсер Марк Рудинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Продюсер Марк Рудинштейн
 
КультураОбществоМоскваМарк РудинштейнКинотаврМихаил МишустинНовости культурыКультура
 
 
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