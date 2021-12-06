https://ria.ru/20211206/rudinshteyn-1762354346.html

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Рудинштейна

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Рудинштейна - РИА Новости, 06.12.2021

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Рудинштейна

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким продюсера и актера Марка Рудинштейна, назвав его смерть большой потерей для российской... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:31

2021-12-06T12:31

2021-12-06T12:31

культура

общество

москва

марк рудинштейн

кинотавр

михаил мишустин

новости культуры

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762277267_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d0aaf2ac214cc2de1f33bcc6c7ba84e9.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким продюсера и актера Марка Рудинштейна, назвав его смерть большой потерей для российской культуры, сообщается на сайте кабмина.Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался 5 декабря на 76-м году жизни. Ранее СМИ сообщили, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находился в предкоматозном состоянии."Ушёл из жизни Марк Рудинштейн – известный продюсер, актёр, кинокритик, основатель фестивального кино в нашей стране. Это большая потеря для российской культуры, для родных, близких и коллег. Для всех нас. Марк Григорьевич внёс большой вклад в развитие отечественного кинематографического искусства", - говорится в соболезнованиях.Мишустин отметил, что талант Рудинштейна, его незаурядные организаторские способности, неиссякаемая творческая энергия воплощались в замечательные роли и фильмы, знаменитые фестивали "Кинотавр" и "Кинотаврик", проекты и телепередачи."Человек яркий и многогранный, Марк Рудинштейн был одним из самых авторитетных специалистов в мире кино, многое сделал для продвижения российских фильмов на мировые экраны, открыл путь в профессию талантливым режиссёрам, сценаристам и актёрам", - добавляется в сообщении.Российский премьер передал искренние соболезнования, слова сочувствия родным, близким и коллегам Марка Рудинштейна.Марк Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, марк рудинштейн, кинотавр, михаил мишустин, новости культуры, культура