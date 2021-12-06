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В Северной Осетии планируется рекультивировать четыре городских свалки
В Северной Осетии планируется рекультивировать четыре городских свалки - РИА Новости, 06.12.2021
В Северной Осетии планируется рекультивировать четыре городских свалки
В Северной Осетии в рамках проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" планируется до 2024 года рекультивировать четыре свалки в границах городов Ардон,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:25
2021-12-06T13:25
2021-12-06T13:31
республика северная осетия - алания
алагир
владикавказ
беслан
сергей меняйло
жкх
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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 дек – РИА Новости. В Северной Осетии в рамках проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" планируется до 2024 года рекультивировать четыре свалки в границах городов Ардон, Алагир, Дигора и Беслан, сообщил глава РСО–Алания Сергей Меняйло в ходе прямой линии с жителями республики.Он отметил, что, согласно плану, в 2021-2022 годах выполняются работы по разработке проектно-сметной документации для рекультивации объектов накопленного экологического ущерба, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Глава республики также пообещал взять под контроль ситуацию с мусорными контейнерами во Владикавказе. По его мнению, необходимо разобрать схему обращения с ТКО."Существует схема обращения с ТКО. Надо ее правильно составить с точки зрения местности и здравого смысла. И здесь важно, чтобы администрация Владикавказа проработала тему совместно с регоператором: где должны находиться контейнерные площадки и какими они должны быть. Надо сделать так, чтобы жителям было удобно", – приводятся в сообщении слова Меняйло.
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алагир, владикавказ, беслан, сергей меняйло, жкх