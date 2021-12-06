https://ria.ru/20211206/rekonstruktsiya-1762366849.html

Во Владикавказе реконструируют городские зоны отдыха

Во Владикавказе реконструируют городские зоны отдыха - РИА Новости, 06.12.2021

Во Владикавказе реконструируют городские зоны отдыха

В столице Северной Осетии планируется реконструировать несколько зон отдыха, в том числе парк имени Жуковского, сообщил глава РСО–Алания Сергей Меняйло в ходе... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:19

2021-12-06T13:19

2021-12-06T13:19

республика северная осетия - алания

общество

сергей меняйло

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 дек – РИА Новости. В столице Северной Осетии планируется реконструировать несколько зон отдыха, в том числе парк имени Жуковского, сообщил глава РСО–Алания Сергей Меняйло в ходе прямой линии с жителями республики.Глава республики также ответил на вопросы о реконструкции республиканского стадиона "Спартак". По его словам, этот объект будет введен в эксплуатацию к концу лета – началу осени 2022 года."Вопрос реконструкции "Спартака" непростой. Я сам болею за наш футбольный клуб. Ребята играют хорошо. И никто не ожидал, что "Алания" так быстро заявится в премьер-лигу. Изначально стадион был спроектирован под вторую категорию, а требование РФС – первая категория. Впоследствии нам пришлось перепроектировать стадион: отказались от старого проекта и начали готовить новый. Сейчас он проходит экспертизу. Стоимость строительства существенно возрастет, но в министерстве спорта России этотвопрос уже решен", – пояснил Меняйло.

https://ria.ru/20211018/internet-1755050773.html

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общество, сергей меняйло