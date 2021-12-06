Во Владикавказе реконструируют городские зоны отдыха
© Фото : администрация республики Северная Осетия - АланияГлава РСО–Алания Сергей Меняйло в ходе прямой линии с жителями республики
ВЛАДИКАВКАЗ, 6 дек – РИА Новости. В столице Северной Осетии планируется реконструировать несколько зон отдыха, в том числе парк имени Жуковского, сообщил глава РСО–Алания Сергей Меняйло в ходе прямой линии с жителями республики.
"Проект уже есть. К лету парк будет благоустроен. Но кроме него есть еще парк имени Хетагурова, набережные, по которым уже разработана концепция и идёт проектирование. Будут благоустроены парк в районе ДК Металлургов, Водная станция. Идет рассмотрение инвестиционного проекта по обновлению зоопарка", – сказал Меняйло, его слова приводит пресс-служба главы и правительства республики.
Глава республики также ответил на вопросы о реконструкции республиканского стадиона "Спартак". По его словам, этот объект будет введен в эксплуатацию к концу лета – началу осени 2022 года.
"Вопрос реконструкции "Спартака" непростой. Я сам болею за наш футбольный клуб. Ребята играют хорошо. И никто не ожидал, что "Алания" так быстро заявится в премьер-лигу. Изначально стадион был спроектирован под вторую категорию, а требование РФС – первая категория. Впоследствии нам пришлось перепроектировать стадион: отказались от старого проекта и начали готовить новый. Сейчас он проходит экспертизу. Стоимость строительства существенно возрастет, но в министерстве спорта России этотвопрос уже решен", – пояснил Меняйло.