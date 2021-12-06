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Предприниматели МО получат субсидии на создание рекламы
Предприниматели МО получат субсидии на создание рекламы - РИА Новости, 06.12.2021
Предприниматели МО получат субсидии на создание рекламы
Предприниматели Московской области получат льготные услуги на 43,5 миллиона рублей в центрах "Мой бизнес". Им помогут с наружной рекламой и продвижением в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:01
2021-12-06T17:01
2021-12-06T17:07
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Предприниматели Московской области получат льготные услуги на 43,5 миллиона рублей в центрах "Мой бизнес". Им помогут с наружной рекламой и продвижением в интернете в рамках президентской программы поддержки МСП, сообщил телеканал "360".Кроме того, предпринимателям помогут с созданием бизнес-планов, разработкой сайтов и регистрацией товарных знаков."В этом году 155 субъектов МСП получат услуги на общую сумму около 30 миллионов рублей, которые включают в себя создание наружной рекламы, сайтов, логотипов, видеороликов", – рассказала министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.Еще 13,5 миллиона рублей направят на поддержку 91 предприятия из сфер сельского хозяйства или производства.Предприниматели должны будут оплатить только 30% стоимости услуг, остальное будет оплачено из бюджета.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости.
Предприниматели Московской области получат льготные услуги на 43,5 миллиона рублей в центрах "Мой бизнес". Им помогут с наружной рекламой и продвижением в интернете в рамках президентской программы поддержки МСП, сообщил телеканал "360"
.
Кроме того, предпринимателям помогут с созданием бизнес-планов, разработкой сайтов и регистрацией товарных знаков.
"В этом году 155 субъектов МСП получат услуги на общую сумму около 30 миллионов рублей, которые включают в себя создание наружной рекламы, сайтов, логотипов, видеороликов", – рассказала министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.
Еще 13,5 миллиона рублей направят на поддержку 91 предприятия из сфер сельского хозяйства или производства.
Предприниматели должны будут оплатить только 30% стоимости услуг, остальное будет оплачено из бюджета.