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Предприниматели МО получат субсидии на создание рекламы

Предприниматели МО получат субсидии на создание рекламы - РИА Новости, 06.12.2021

Предприниматели МО получат субсидии на создание рекламы

Предприниматели Московской области получат льготные услуги на 43,5 миллиона рублей в центрах "Мой бизнес". Им помогут с наружной рекламой и продвижением в... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:01

2021-12-06T17:01

2021-12-06T17:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Предприниматели Московской области получат льготные услуги на 43,5 миллиона рублей в центрах "Мой бизнес". Им помогут с наружной рекламой и продвижением в интернете в рамках президентской программы поддержки МСП, сообщил телеканал "360".Кроме того, предпринимателям помогут с созданием бизнес-планов, разработкой сайтов и регистрацией товарных знаков."В этом году 155 субъектов МСП получат услуги на общую сумму около 30 миллионов рублей, которые включают в себя создание наружной рекламы, сайтов, логотипов, видеороликов", – рассказала министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.Еще 13,5 миллиона рублей направят на поддержку 91 предприятия из сфер сельского хозяйства или производства.Предприниматели должны будут оплатить только 30% стоимости услуг, остальное будет оплачено из бюджета.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)