https://ria.ru/20211206/razvitie-1762436555.html

Путин приветствовал интерес индийских компаний к Дальнему Востоку

Путин приветствовал интерес индийских компаний к Дальнему Востоку - РИА Новости, 06.12.2021

Путин приветствовал интерес индийских компаний к Дальнему Востоку

Президент России Владимир Путин приветствовал приверженность премьер-министра Индии Нарендры Моди политике, по которой Индия может стать партнером в развитии... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:10

2021-12-06T18:10

2021-12-06T18:28

индия

владимир путин

дальний восток

россия

в мире

владивосток

нарендра моди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762420741_0:117:3275:1960_1920x0_80_0_0_5a0284389fd03de82363a7837a864643.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал приверженность премьер-министра Индии Нарендры Моди политике, по которой Индия может стать партнером в развитии российского Дальнего Востока.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Кооперация на Дальнем Востоке России... Президент России Путин приветствовал приверженность премьер-министра Моди политике "Действовать на Дальнем Востоке", в соответствии с которой Индия может стать надежным партнером в развитии российского Дальнего Востока. Он поддержал концепцию Моди "Сангам" в качестве инструмента развития региона. Российская сторона тепло приветствовала успешный визит премьер-министра Моди в город Владивосток для участия в пятом Восточном экономическом форуме в 2019 году и его участие в шестом ВЭФ в этом году в формате видеообращения к участникам форума", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211206/su-30-1762432678.html

индия

дальний восток

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, владимир путин, дальний восток, россия, в мире, владивосток, нарендра моди