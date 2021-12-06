https://ria.ru/20211206/razvitie-1762436555.html
Путин приветствовал интерес индийских компаний к Дальнему Востоку
Путин приветствовал интерес индийских компаний к Дальнему Востоку - РИА Новости, 06.12.2021
Путин приветствовал интерес индийских компаний к Дальнему Востоку
Президент России Владимир Путин приветствовал приверженность премьер-министра Индии Нарендры Моди политике, по которой Индия может стать партнером в развитии... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:10
2021-12-06T18:10
2021-12-06T18:28
индия
владимир путин
дальний восток
россия
в мире
владивосток
нарендра моди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762420741_0:117:3275:1960_1920x0_80_0_0_5a0284389fd03de82363a7837a864643.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал приверженность премьер-министра Индии Нарендры Моди политике, по которой Индия может стать партнером в развитии российского Дальнего Востока.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Кооперация на Дальнем Востоке России... Президент России Путин приветствовал приверженность премьер-министра Моди политике "Действовать на Дальнем Востоке", в соответствии с которой Индия может стать надежным партнером в развитии российского Дальнего Востока. Он поддержал концепцию Моди "Сангам" в качестве инструмента развития региона. Российская сторона тепло приветствовала успешный визит премьер-министра Моди в город Владивосток для участия в пятом Восточном экономическом форуме в 2019 году и его участие в шестом ВЭФ в этом году в формате видеообращения к участникам форума", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20211206/su-30-1762432678.html
индия
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762420741_261:0:2950:2017_1920x0_80_0_0_39e5c1a27f51d1b22be2ebb662791916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, владимир путин, дальний восток, россия, в мире, владивосток, нарендра моди
18:10 06.12.2021 (обновлено: 18:28 06.12.2021)
Путин приветствовал интерес индийских компаний к Дальнему Востоку
Президент Путин приветствовал интерес индийских компаний к развитию Дальнего Востока