Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/razvitie-1762436555.html
Путин приветствовал интерес индийских компаний к Дальнему Востоку
Путин приветствовал интерес индийских компаний к Дальнему Востоку - РИА Новости, 06.12.2021
Путин приветствовал интерес индийских компаний к Дальнему Востоку
Президент России Владимир Путин приветствовал приверженность премьер-министра Индии Нарендры Моди политике, по которой Индия может стать партнером в развитии... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:10
2021-12-06T18:28
индия
владимир путин
дальний восток
россия
в мире
владивосток
нарендра моди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762420741_0:117:3275:1960_1920x0_80_0_0_5a0284389fd03de82363a7837a864643.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал приверженность премьер-министра Индии Нарендры Моди политике, по которой Индия может стать партнером в развитии российского Дальнего Востока.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Кооперация на Дальнем Востоке России... Президент России Путин приветствовал приверженность премьер-министра Моди политике "Действовать на Дальнем Востоке", в соответствии с которой Индия может стать надежным партнером в развитии российского Дальнего Востока. Он поддержал концепцию Моди "Сангам" в качестве инструмента развития региона. Российская сторона тепло приветствовала успешный визит премьер-министра Моди в город Владивосток для участия в пятом Восточном экономическом форуме в 2019 году и его участие в шестом ВЭФ в этом году в формате видеообращения к участникам форума", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20211206/su-30-1762432678.html
индия
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762420741_261:0:2950:2017_1920x0_80_0_0_39e5c1a27f51d1b22be2ebb662791916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, владимир путин, дальний восток, россия, в мире, владивосток, нарендра моди
18:10 06.12.2021 (обновлено: 18:28 06.12.2021)
 
Путин приветствовал интерес индийских компаний к Дальнему Востоку

Президент Путин приветствовал интерес индийских компаний к развитию Дальнего Востока

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал приверженность премьер-министра Индии Нарендры Моди политике, по которой Индия может стать партнером в развитии российского Дальнего Востока.
Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля.
"Кооперация на Дальнем Востоке России... Президент России Путин приветствовал приверженность премьер-министра Моди политике "Действовать на Дальнем Востоке", в соответствии с которой Индия может стать надежным партнером в развитии российского Дальнего Востока. Он поддержал концепцию Моди "Сангам" в качестве инструмента развития региона. Российская сторона тепло приветствовала успешный визит премьер-министра Моди в город Владивосток для участия в пятом Восточном экономическом форуме в 2019 году и его участие в шестом ВЭФ в этом году в формате видеообращения к участникам форума", - говорится в заявлении.
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
17:57
Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства Су-30МКИ
 
ИндияВладимир ПутинДальний ВостокРоссияВ миреВладивостокНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны
02:39СМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 Киеву
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
Лента новостейМолния
Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страныСМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 КиевуЗеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух