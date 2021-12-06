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Самарская область представила цели устойчивого развития партнерам ООН
Самарская область представила цели устойчивого развития партнерам ООН - РИА Новости, 06.12.2021
Самарская область представила цели устойчивого развития партнерам ООН
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник представил цели устойчивого развития региона партнерам ООН, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:19
2021-12-06T16:54
в мире
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самарская область
москва
дмитрий азаров
россия
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САМАРА, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник представил цели устойчивого развития региона партнерам ООН, сообщает пресс-служба облправительства."Шестого декабря в здании отделения ООН в Женеве состоялась презентация Самарской области, а также седьмого издания доклада РАС ООН "Регионы России и цели устойчивого развития ООН", посвященного нашему региону", - говорится в сообщении.Отмечается, что событие поддержало министерство иностранных дел РФ. Достижения и возможности Самарской области в режиме ВКС презентовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.По данным пресс-службы, Самарская область стала четвертым регионом России, которому доверили представить перспективные проекты страны, реализуемые на территории, в том числе международные, на авторитетной мировой площадке. Ранее с презентациями выступали Москва, Свердловская область и Татарстан."После начала пандемии наш регион – первый, кому выпала честь "навести мосты" сотрудничества с партнерами РАС ООН. Вдвойне важно, что встреча прошла в год 170-летия Самарской губернии и 60-летия первого полета человека в космос. Для нашего региона это знак доверия и оценка успешной деятельности по различным направлениям. Доклад 2021 года был посвящен усилиям и результатам работы Самарской области на пути реализации "Повестки-2030", - сказано в релизе.По информации пресс-службы, в начале выступления Азаров выразил признательность за "оказанную честь представлять Самарскую область перед такой уважаемой аудиторией". "Рассказать о достижениях родной земли – особая гордость и ответственность", - цитирует губернатора пресс-служба.Азаров отметил, что Самарская область за 435 лет прошла путь развития от небольшой крепости до космической столицы России. По словам губернатора, регион знают во всей стране и за ее пределами. Также Азаров подчеркнул и многонациональность Самарской области, отметив, что за всю историю регион не знал межнациональных конфликтов. В докладе губернатор поднял вопросы экологии, социальной поддержки граждан, рассказал о развитии сельского хозяйства, спорта, туризма и о борьбе с пандемией.После презентации состоялось торжественное открытие фотовыставки о Самарской области в здании отделения ООН в Женеве.
https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761490289.html
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в мире, общество, оон, самарская область, москва, дмитрий азаров, россия
16:19 06.12.2021 (обновлено: 16:54 06.12.2021)
 
Самарская область представила цели устойчивого развития партнерам ООН

Глава Самарской области Азаров представил цели устойчивого развития партнерам ООН

© Фото : Предоставлено правительством Самарской областиГлава Самарской области Азаров представил цели устойчивого развития партнерам ООН
Глава Самарской области Азаров представил цели устойчивого развития партнерам ООН - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Предоставлено правительством Самарской области
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САМАРА, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник представил цели устойчивого развития региона партнерам ООН, сообщает пресс-служба облправительства.
"Шестого декабря в здании отделения ООН в Женеве состоялась презентация Самарской области, а также седьмого издания доклада РАС ООН "Регионы России и цели устойчивого развития ООН", посвященного нашему региону", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что событие поддержало министерство иностранных дел РФ. Достижения и возможности Самарской области в режиме ВКС презентовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
По данным пресс-службы, Самарская область стала четвертым регионом России, которому доверили представить перспективные проекты страны, реализуемые на территории, в том числе международные, на авторитетной мировой площадке. Ранее с презентациями выступали Москва, Свердловская область и Татарстан.
"После начала пандемии наш регион – первый, кому выпала честь "навести мосты" сотрудничества с партнерами РАС ООН. Вдвойне важно, что встреча прошла в год 170-летия Самарской губернии и 60-летия первого полета человека в космос. Для нашего региона это знак доверия и оценка успешной деятельности по различным направлениям. Доклад 2021 года был посвящен усилиям и результатам работы Самарской области на пути реализации "Повестки-2030", - сказано в релизе.
По информации пресс-службы, в начале выступления Азаров выразил признательность за "оказанную честь представлять Самарскую область перед такой уважаемой аудиторией". "Рассказать о достижениях родной земли – особая гордость и ответственность", - цитирует губернатора пресс-служба.
Азаров отметил, что Самарская область за 435 лет прошла путь развития от небольшой крепости до космической столицы России. По словам губернатора, регион знают во всей стране и за ее пределами. Также Азаров подчеркнул и многонациональность Самарской области, отметив, что за всю историю регион не знал межнациональных конфликтов. В докладе губернатор поднял вопросы экологии, социальной поддержки граждан, рассказал о развитии сельского хозяйства, спорта, туризма и о борьбе с пандемией.
После презентации состоялось торжественное открытие фотовыставки о Самарской области в здании отделения ООН в Женеве.
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