16:19 06.12.2021 (обновлено: 16:54 06.12.2021)
Самарская область представила цели устойчивого развития партнерам ООН
Глава Самарской области Азаров представил цели устойчивого развития партнерам ООН
© Фото : Предоставлено правительством Самарской областиГлава Самарской области Азаров представил цели устойчивого развития партнерам ООН
© Фото : Предоставлено правительством Самарской области
САМАРА, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник представил цели устойчивого развития региона партнерам ООН, сообщает пресс-служба облправительства.
"Шестого декабря в здании отделения ООН в Женеве состоялась презентация Самарской области, а также седьмого издания доклада РАС ООН "Регионы России и цели устойчивого развития ООН", посвященного нашему региону", - говорится в сообщении.
Отмечается, что событие поддержало министерство иностранных дел РФ. Достижения и возможности Самарской области в режиме ВКС презентовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
По данным пресс-службы, Самарская область стала четвертым регионом России, которому доверили представить перспективные проекты страны, реализуемые на территории, в том числе международные, на авторитетной мировой площадке. Ранее с презентациями выступали Москва, Свердловская область и Татарстан.
"После начала пандемии наш регион – первый, кому выпала честь "навести мосты" сотрудничества с партнерами РАС ООН. Вдвойне важно, что встреча прошла в год 170-летия Самарской губернии и 60-летия первого полета человека в космос. Для нашего региона это знак доверия и оценка успешной деятельности по различным направлениям. Доклад 2021 года был посвящен усилиям и результатам работы Самарской области на пути реализации "Повестки-2030", - сказано в релизе.
По информации пресс-службы, в начале выступления Азаров выразил признательность за "оказанную честь представлять Самарскую область перед такой уважаемой аудиторией". "Рассказать о достижениях родной земли – особая гордость и ответственность", - цитирует губернатора пресс-служба.
Азаров отметил, что Самарская область за 435 лет прошла путь развития от небольшой крепости до космической столицы России. По словам губернатора, регион знают во всей стране и за ее пределами. Также Азаров подчеркнул и многонациональность Самарской области, отметив, что за всю историю регион не знал межнациональных конфликтов. В докладе губернатор поднял вопросы экологии, социальной поддержки граждан, рассказал о развитии сельского хозяйства, спорта, туризма и о борьбе с пандемией.
После презентации состоялось торжественное открытие фотовыставки о Самарской области в здании отделения ООН в Женеве.