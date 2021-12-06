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Самарская область представила цели устойчивого развития партнерам ООН

Самарская область представила цели устойчивого развития партнерам ООН - РИА Новости, 06.12.2021

Самарская область представила цели устойчивого развития партнерам ООН

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник представил цели устойчивого развития региона партнерам ООН, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:19

2021-12-06T16:19

2021-12-06T16:54

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САМАРА, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник представил цели устойчивого развития региона партнерам ООН, сообщает пресс-служба облправительства."Шестого декабря в здании отделения ООН в Женеве состоялась презентация Самарской области, а также седьмого издания доклада РАС ООН "Регионы России и цели устойчивого развития ООН", посвященного нашему региону", - говорится в сообщении.Отмечается, что событие поддержало министерство иностранных дел РФ. Достижения и возможности Самарской области в режиме ВКС презентовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.По данным пресс-службы, Самарская область стала четвертым регионом России, которому доверили представить перспективные проекты страны, реализуемые на территории, в том числе международные, на авторитетной мировой площадке. Ранее с презентациями выступали Москва, Свердловская область и Татарстан."После начала пандемии наш регион – первый, кому выпала честь "навести мосты" сотрудничества с партнерами РАС ООН. Вдвойне важно, что встреча прошла в год 170-летия Самарской губернии и 60-летия первого полета человека в космос. Для нашего региона это знак доверия и оценка успешной деятельности по различным направлениям. Доклад 2021 года был посвящен усилиям и результатам работы Самарской области на пути реализации "Повестки-2030", - сказано в релизе.По информации пресс-службы, в начале выступления Азаров выразил признательность за "оказанную честь представлять Самарскую область перед такой уважаемой аудиторией". "Рассказать о достижениях родной земли – особая гордость и ответственность", - цитирует губернатора пресс-служба.Азаров отметил, что Самарская область за 435 лет прошла путь развития от небольшой крепости до космической столицы России. По словам губернатора, регион знают во всей стране и за ее пределами. Также Азаров подчеркнул и многонациональность Самарской области, отметив, что за всю историю регион не знал межнациональных конфликтов. В докладе губернатор поднял вопросы экологии, социальной поддержки граждан, рассказал о развитии сельского хозяйства, спорта, туризма и о борьбе с пандемией.После презентации состоялось торжественное открытие фотовыставки о Самарской области в здании отделения ООН в Женеве.

https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761490289.html

https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760819783.html

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