https://ria.ru/20211206/rakova-1762325467.html

Защита Раковой обжаловала продление ее ареста

Защита Раковой обжаловала продление ее ареста - РИА Новости, 06.12.2021

Защита Раковой обжаловала продление ее ареста

Защита обжаловала продление ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:10

2021-12-06T10:10

2021-12-06T10:19

происшествия

россия

марина ракова

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Защита обжаловала продление ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление Тверского районного суда от 3 декабря о продлении ареста до 6 марта 2022 года Раковой", - сказала собеседница агентства.В начале октября Тверской суд Москвы арестовал бывшую чиновницу до 6 декабря. Раковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель года", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей.В рамках дела арестованы Ракова, топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак (оба - бывшие сотрудники ФНФРО и пришли за ней в Сбербанк), юрисконсульт и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова (ранее занимала должность исполнительного директора "Шанинки"), гражданский муж Раковой Артур Стеценко (следствие считает, что его фиктивно трудоустроили в ФНФРО) и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.

https://ria.ru/20211123/rakova-1760338938.html

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происшествия, россия, марина ракова