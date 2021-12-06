https://ria.ru/20211206/qr-kod-1762453152.html

Пост Володина о проектах про QR-коды набрал миллион просмотров в Telegram

Пост Володина о проектах про QR-коды набрал миллион просмотров в Telegram - РИА Новости, 06.12.2021

Пост Володина о проектах про QR-коды набрал миллион просмотров в Telegram

Пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в его Telegram-канале о законопроектах про QR-коды набрал миллион просмотров. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:33

2021-12-06T19:33

2021-12-06T19:33

распространение коронавируса

технологии

вячеслав володин

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в его Telegram-канале о законопроектах про QR-коды набрал миллион просмотров.Пост Володина о "вызвавших общественный резонанс" законопроектах о QR-кодах к 6 декабря набрал один миллион просмотров.Отметим, что спикер Госдумы открыл комментарии под этой записью и отметил, что решение было мотивировано важностью обратной связи с людьми. На текущий момент пользователи оставили там более 700 тысяч комментариев.Ранее Володин сообщил, что правительственные законопроекты о введении обязательных QR -кодов в общественных местах и на транспорте направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и ведомства, кроме того, в адрес Госдумы и депутатов поступило более 120 тысяч обращений в связи с проектами, предстоит диалог с правительством. В посте Володин также поддержал открытое письмо российских врачей противникам вакцинации и отметил, что в ГД делается все возможное для того, чтобы сохранить работоспособность парламента.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/mintrans-1761959163.html

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