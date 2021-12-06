Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/qr-kod-1762453152.html
Пост Володина о проектах про QR-коды набрал миллион просмотров в Telegram
Пост Володина о проектах про QR-коды набрал миллион просмотров в Telegram - РИА Новости, 06.12.2021
Пост Володина о проектах про QR-коды набрал миллион просмотров в Telegram
Пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в его Telegram-канале о законопроектах про QR-коды набрал миллион просмотров. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:33
2021-12-06T19:33
распространение коронавируса
технологии
вячеслав володин
госдума рф
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:166:2049:1318_1920x0_80_0_0_912abe61809bdbd492e7a257aef6257a.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в его Telegram-канале о законопроектах про QR-коды набрал миллион просмотров.Пост Володина о "вызвавших общественный резонанс" законопроектах о QR-кодах к 6 декабря набрал один миллион просмотров.Отметим, что спикер Госдумы открыл комментарии под этой записью и отметил, что решение было мотивировано важностью обратной связи с людьми. На текущий момент пользователи оставили там более 700 тысяч комментариев.Ранее Володин сообщил, что правительственные законопроекты о введении обязательных QR -кодов в общественных местах и на транспорте направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и ведомства, кроме того, в адрес Госдумы и депутатов поступило более 120 тысяч обращений в связи с проектами, предстоит диалог с правительством. В посте Володин также поддержал открытое письмо российских врачей противникам вакцинации и отметил, что в ГД делается все возможное для того, чтобы сохранить работоспособность парламента.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы.
https://radiosputnik.ria.ru/20211203/mintrans-1761959163.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:102:2048:1638_1920x0_80_0_0_86415c0069159539e1bff8a0c8955514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, вячеслав володин, госдума рф, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
19:33 06.12.2021
 
Пост Володина о проектах про QR-коды набрал миллион просмотров в Telegram

Пост спикера Госдумы Володина о проектах про QR-коды набрал миллион просмотров в Telegram

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в его Telegram-канале о законопроектах про QR-коды набрал миллион просмотров.
Пост Володина о "вызвавших общественный резонанс" законопроектах о QR-кодах к 6 декабря набрал один миллион просмотров.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 10:04В России
Минтранс передумал проверять QR-коды при продаже билетов, пишут СМИ
Отметим, что спикер Госдумы открыл комментарии под этой записью и отметил, что решение было мотивировано важностью обратной связи с людьми. На текущий момент пользователи оставили там более 700 тысяч комментариев.
Ранее Володин сообщил, что правительственные законопроекты о введении обязательных QR -кодов в общественных местах и на транспорте направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и ведомства, кроме того, в адрес Госдумы и депутатов поступило более 120 тысяч обращений в связи с проектами, предстоит диалог с правительством. В посте Володин также поддержал открытое письмо российских врачей противникам вакцинации и отметил, что в ГД делается все возможное для того, чтобы сохранить работоспособность парламента.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаТехнологииВячеслав ВолодинГосдума РФКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны
02:39СМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 Киеву
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
Лента новостейМолния
Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страныСМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 КиевуЗеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух