https://ria.ru/20211206/qr-kod-1762313600.html

В Белгородской области продлят действие QR-кодов

В Белгородской области продлят действие QR-кодов - РИА Новости, 06.12.2021

В Белгородской области продлят действие QR-кодов

Действие QR-кодов в общественных местах в Белгородской области будет продлено до 20 декабря из-за ситуации с ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщил в... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T07:46

2021-12-06T07:46

2021-12-06T07:46

распространение коронавируса

общество

белгородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Действие QR-кодов в общественных местах в Белгородской области будет продлено до 20 декабря из-за ситуации с ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник в своем Instagram губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее власти Белгородской области продлили в регионе до 6 декабря систему QR-кодов для организаций сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости. Сообщалось, что нерабочие дни в ноябре, двухнедельные школьные каникулы, а также система QR-кодов несколько стабилизировали ситуацию с COVID-19 в области."Безусловно, принятые меры позволили за последние пять недель снизить уровни заболеваемости ОРВИ, внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией и достичь определённого эффекта... Важно, что снижается количество тяжёлых случаев, увеличилось число свободных мест в стационарах", - сообщил Гладков.При этом, по его словам, в конце ноября в области начался рост числа заболевших ОРВИ. Эпидпорог в регионе превышен на 40%, что, как отметил Гладков, вызывает опасения."По подтвержденному ковиду тоже отсутствует динамика снижения, есть только стабилизация (почти 2500 подтвержденных случаев в неделю). Учитывая все риски, Роспотребнадзор рекомендует продлить действие QR-кодов в общественных местах до 20 декабря. Считаю необходимым прислушаться к этой рекомендации. Ведь сегодня альтернатива – это не свободное посещение общественных мест, а новый локдаун. А это удар по бизнесу и гораздо более серьёзные ограничения для жителей. Поэтому очень прошу отнестись к принимаемым мерам с пониманием", - написал Гладков.

https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762054696.html

белгородская область

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общество, белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вячеслав гладков