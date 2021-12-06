https://ria.ru/20211206/qr-kod-1762313600.html
В Белгородской области продлят действие QR-кодов
В Белгородской области продлят действие QR-кодов - РИА Новости, 06.12.2021
В Белгородской области продлят действие QR-кодов
Действие QR-кодов в общественных местах в Белгородской области будет продлено до 20 декабря из-за ситуации с ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщил в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T07:46
2021-12-06T07:46
2021-12-06T07:46
распространение коронавируса
общество
белгородская область
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Действие QR-кодов в общественных местах в Белгородской области будет продлено до 20 декабря из-за ситуации с ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник в своем Instagram губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее власти Белгородской области продлили в регионе до 6 декабря систему QR-кодов для организаций сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости. Сообщалось, что нерабочие дни в ноябре, двухнедельные школьные каникулы, а также система QR-кодов несколько стабилизировали ситуацию с COVID-19 в области."Безусловно, принятые меры позволили за последние пять недель снизить уровни заболеваемости ОРВИ, внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией и достичь определённого эффекта... Важно, что снижается количество тяжёлых случаев, увеличилось число свободных мест в стационарах", - сообщил Гладков.При этом, по его словам, в конце ноября в области начался рост числа заболевших ОРВИ. Эпидпорог в регионе превышен на 40%, что, как отметил Гладков, вызывает опасения."По подтвержденному ковиду тоже отсутствует динамика снижения, есть только стабилизация (почти 2500 подтвержденных случаев в неделю). Учитывая все риски, Роспотребнадзор рекомендует продлить действие QR-кодов в общественных местах до 20 декабря. Считаю необходимым прислушаться к этой рекомендации. Ведь сегодня альтернатива – это не свободное посещение общественных мест, а новый локдаун. А это удар по бизнесу и гораздо более серьёзные ограничения для жителей. Поэтому очень прошу отнестись к принимаемым мерам с пониманием", - написал Гладков.
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общество, белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вячеслав гладков
В Белгородской области продлят действие QR-кодов
В Белгородской области продлят до 20 декабря действие QR-кодов в общественных местах
ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости.
Действие QR-кодов в общественных местах в Белгородской области
будет продлено до 20 декабря из-за ситуации с ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник в своем Instagram
губернатор региона Вячеслав Гладков
.
Ранее власти Белгородской области продлили в регионе до 6 декабря систему QR-кодов для организаций сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости. Сообщалось, что нерабочие дни в ноябре, двухнедельные школьные каникулы, а также система QR-кодов несколько стабилизировали ситуацию с COVID-19 в области.
"Безусловно, принятые меры позволили за последние пять недель снизить уровни заболеваемости ОРВИ, внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией и достичь определённого эффекта... Важно, что снижается количество тяжёлых случаев, увеличилось число свободных мест в стационарах", - сообщил Гладков.
При этом, по его словам, в конце ноября в области начался рост числа заболевших ОРВИ. Эпидпорог в регионе превышен на 40%, что, как отметил Гладков, вызывает опасения.
"По подтвержденному ковиду тоже отсутствует динамика снижения, есть только стабилизация (почти 2500 подтвержденных случаев в неделю). Учитывая все риски, Роспотребнадзор
рекомендует продлить действие QR-кодов в общественных местах до 20 декабря. Считаю необходимым прислушаться к этой рекомендации. Ведь сегодня альтернатива – это не свободное посещение общественных мест, а новый локдаун. А это удар по бизнесу и гораздо более серьёзные ограничения для жителей. Поэтому очень прошу отнестись к принимаемым мерам с пониманием", - написал Гладков.