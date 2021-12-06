https://ria.ru/20211206/putin-1762432538.html

Путин пригласил Моди посетить Россию

Путин пригласил Моди посетить Россию - РИА Новости, 06.12.2021

Путин пригласил Моди посетить Россию

Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Россию. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:55

2021-12-06T17:55

2021-12-06T18:26

индия

россия

владимир путин

нарендра моди

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Россию.Президент предложил ему поучаствовать в XXII российско-индийском саммите."Президент В. В. Путин поблагодарил премьер-министра Н. Моди за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Нью-Дели. Он пригласил премьер-министра Н. Моди посетить Россию в следующем году для участия в XXII ежегодном российско-индийском саммите", — говорится в сообщении на сайте Кремля.Прошедшие сегодня переговоры стали первой личной встречей Путина с Моди после общения на саммите БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года и второй зарубежной поездкой российского президента в этом году.В работе саммита также участвовали глава МИД Сергей Лавров и посол в Индии Николай Кудашев.

https://ria.ru/20211206/terrorizm-1762436673.html

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индия, россия, владимир путин, нарендра моди