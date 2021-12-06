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В ОДКБ назвали учения НАТО в Восточной Европе провокацией
В ОДКБ назвали учения НАТО в Восточной Европе провокацией - РИА Новости, 06.12.2021
В ОДКБ назвали учения НАТО в Восточной Европе провокацией
Провокационная направленность учений НАТО на восточноевропейском направлении не вызывает сомнений, но остается незамеченной международными организациями. Об... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:46
2021-12-06T20:46
2021-12-06T22:19
в мире
европа
одкб
нато
валерий семериков
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Провокационная направленность учений НАТО на восточноевропейском направлении не вызывает сомнений, но остается незамеченной международными организациями. Об этом заявил заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков YouTube-каналу Sputnik на русском языке."Сегодняшнее состояние дел в зоне нашей ответственности таково. В Восточноевропейском регионе НАТО под надуманным предлогом осуществляет наращивание своих военных группировок и военной инфраструктуры", — сказал он.Семериков добавил, что значительно увеличилось количество учений вблизи государств — членов ОДКБ не только в Восточноевропейском регионе.США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность около российских границ — в частности, в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
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в мире, европа, одкб, нато, валерий семериков
20:46 06.12.2021 (обновлено: 22:19 06.12.2021)
В ОДКБ назвали учения НАТО в Восточной Европе провокацией
Замгенсека ОДКБ Семериков назвал учения НАТО в Восточной Европе провокацией