Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/provokatsiya-1762462527.html
В ОДКБ назвали учения НАТО в Восточной Европе провокацией
В ОДКБ назвали учения НАТО в Восточной Европе провокацией - РИА Новости, 06.12.2021
В ОДКБ назвали учения НАТО в Восточной Европе провокацией
Провокационная направленность учений НАТО на восточноевропейском направлении не вызывает сомнений, но остается незамеченной международными организациями. Об... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:46
2021-12-06T22:19
в мире
европа
одкб
нато
валерий семериков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750114769_0:91:3139:1857_1920x0_80_0_0_dedeb0e4eea54e23f4ca5661cd97b725.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Провокационная направленность учений НАТО на восточноевропейском направлении не вызывает сомнений, но остается незамеченной международными организациями. Об этом заявил заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков YouTube-каналу Sputnik на русском языке."Сегодняшнее состояние дел в зоне нашей ответственности таково. В Восточноевропейском регионе НАТО под надуманным предлогом осуществляет наращивание своих военных группировок и военной инфраструктуры", — сказал он.Семериков добавил, что значительно увеличилось количество учений вблизи государств — членов ОДКБ не только в Восточноевропейском регионе.США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность около российских границ — в частности, в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
https://ria.ru/20211206/donbass-1762446863.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750114769_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_70272a14d7238d1d61fa2d69978528c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, одкб, нато, валерий семериков
20:46 06.12.2021 (обновлено: 22:19 06.12.2021)
 
В ОДКБ назвали учения НАТО в Восточной Европе провокацией

Замгенсека ОДКБ Семериков назвал учения НАТО в Восточной Европе провокацией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Флаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Провокационная направленность учений НАТО на восточноевропейском направлении не вызывает сомнений, но остается незамеченной международными организациями. Об этом заявил заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков YouTube-каналу Sputnik на русском языке.
"Сегодняшнее состояние дел в зоне нашей ответственности таково. В Восточноевропейском регионе НАТО под надуманным предлогом осуществляет наращивание своих военных группировок и военной инфраструктуры", — сказал он.
Семериков добавил, что значительно увеличилось количество учений вблизи государств — членов ОДКБ не только в Восточноевропейском регионе.
США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность около российских границ — в частности, в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
18:53
Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу
 
В миреЕвропаОДКБНАТОВалерий Семериков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны
02:39СМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 Киеву
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
Лента новостейМолния
Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страныСМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 КиевуЗеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух