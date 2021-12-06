10:19 06.12.2021 (обновлено: 10:36 06.12.2021)
Конференция, посвященная выставке о процессе в Нюрнберге
8 декабря в 13:00 Церемония открытия совместной выставки "Нюрнберг. Начало мира. Международный военный трибунал в рисунках Николая Жукова" медиагруппы "Россия сегодня" и Министерства обороны Российской Федерации в рамках трансмедийного проекта "Нюрнберг. Начало мира" состоится на площадке Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации.
Участники:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- директор Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Александр НИКОНОВ;
- автор идеи выставки и руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира" Наталия ОСИПОВА.
- представители Министерства обороны Российской Федерации.
"Нюрнберг. Начало мира. Международный военный трибунал в рисунках Николая Жукова" – совместная работа в рамках одноименного проекта, запущенного медиагруппой "Россия сегодня" в год 75-летия главного судебного процесса XX века, и Министерства обороны Российской Федерации. Ключевой составляющей выставки станет графическая серия "Тени минувшего" Николая Жукова, ранее никогда не публиковавшаяся и не экспонировавшаяся. Площадкой экспозиции выступает Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации. Серия включает портреты двадцати одного подсудимого Нюрнбергского процесса, за исключением Мартина Бормана, которого судили заочно, и зарисовки двух сцен трибунала, выполненных на черной бумаге белой пастелью.
Художник пробыл на процессе 40 дней – работал как в самом зале заседаний, так и в кулуарах. Сделал более 250 графических работ на тему трибунала непосредственно в Нюрнберге и по возвращении в Москву. "Черная коллекция", созданная в 1971 году, стала итогом этой огромной работы. Только на премьерном показе выставки зрители смогут увидеть оригиналы десяти графических портретов из серии "Тени минувшего", которые впервые с момента их создания будут показаны публике.
Место проведения: Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации (ул. Советской Армии, 2, стр. 1).
Аккредитация для СМИ открыта до 17:00, 7 декабря.
Контакты для аккредитации: Надежда Балинова, +7 968-766-1452
Обращаем Ваше внимание, что указанное мероприятие гости могут посетить очно только при предъявлении паспорта, а также действительного QR-кода, сгенерированного порталами Госуслуги или Госуслуги Москвы, подтверждающего:
- вакцинацию от коронавируса;
- статус переболевшего;
- отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.
С правилами получения и использования QR-кодов можно ознакомиться на портале Госуслуг.
Рекомендуем заранее проверять наличие и срок действия QR-кода.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- директор Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Александр НИКОНОВ;
- автор идеи выставки и руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира" Наталия ОСИПОВА.
- представители Министерства обороны Российской Федерации.
"Нюрнберг. Начало мира. Международный военный трибунал в рисунках Николая Жукова" – совместная работа в рамках одноименного проекта, запущенного медиагруппой "Россия сегодня" в год 75-летия главного судебного процесса XX века, и Министерства обороны Российской Федерации. Ключевой составляющей выставки станет графическая серия "Тени минувшего" Николая Жукова, ранее никогда не публиковавшаяся и не экспонировавшаяся. Площадкой экспозиции выступает Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации. Серия включает портреты двадцати одного подсудимого Нюрнбергского процесса, за исключением Мартина Бормана, которого судили заочно, и зарисовки двух сцен трибунала, выполненных на черной бумаге белой пастелью.
Художник пробыл на процессе 40 дней – работал как в самом зале заседаний, так и в кулуарах. Сделал более 250 графических работ на тему трибунала непосредственно в Нюрнберге и по возвращении в Москву. "Черная коллекция", созданная в 1971 году, стала итогом этой огромной работы. Только на премьерном показе выставки зрители смогут увидеть оригиналы десяти графических портретов из серии "Тени минувшего", которые впервые с момента их создания будут показаны публике.
Место проведения: Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации (ул. Советской Армии, 2, стр. 1).
Аккредитация для СМИ открыта до 17:00, 7 декабря.
Контакты для аккредитации: Надежда Балинова, +7 968-766-1452
Обращаем Ваше внимание, что указанное мероприятие гости могут посетить очно только при предъявлении паспорта, а также действительного QR-кода, сгенерированного порталами Госуслуги или Госуслуги Москвы, подтверждающего:
- вакцинацию от коронавируса;
- статус переболевшего;
- отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.
С правилами получения и использования QR-кодов можно ознакомиться на портале Госуслуг.
Рекомендуем заранее проверять наличие и срок действия QR-кода.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru