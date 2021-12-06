https://ria.ru/20211206/protsess-v-nyurnberge-1762326963.html

Конференция, посвященная выставке о процессе в Нюрнберге

Конференция, посвященная выставке о процессе в Нюрнберге - РИА Новости, 06.12.2021

Конференция, посвященная выставке о процессе в Нюрнберге

8 декабря в 13:00 Церемония открытия совместной выставки "Нюрнберг. Начало мира. Международный военный трибунал в рисунках Николая Жукова" медиагруппы "Россия сегодня" и Министерства обороны Российской Федерации в рамках трансмедийного проекта "Нюрнберг. Начало мира" состоится на площадке Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации.

2021-12-06T10:19

2021-12-06T10:19

2021-12-06T10:36

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1762326963.jpg?1638776173

Участники:- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- директор Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Александр НИКОНОВ;- автор идеи выставки и руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира" Наталия ОСИПОВА.- представители Министерства обороны Российской Федерации."Нюрнберг. Начало мира. Международный военный трибунал в рисунках Николая Жукова" – совместная работа в рамках одноименного проекта, запущенного медиагруппой "Россия сегодня" в год 75-летия главного судебного процесса XX века, и Министерства обороны Российской Федерации. Ключевой составляющей выставки станет графическая серия "Тени минувшего" Николая Жукова, ранее никогда не публиковавшаяся и не экспонировавшаяся. Площадкой экспозиции выступает Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации. Серия включает портреты двадцати одного подсудимого Нюрнбергского процесса, за исключением Мартина Бормана, которого судили заочно, и зарисовки двух сцен трибунала, выполненных на черной бумаге белой пастелью. Художник пробыл на процессе 40 дней – работал как в самом зале заседаний, так и в кулуарах. Сделал более 250 графических работ на тему трибунала непосредственно в Нюрнберге и по возвращении в Москву. "Черная коллекция", созданная в 1971 году, стала итогом этой огромной работы. Только на премьерном показе выставки зрители смогут увидеть оригиналы десяти графических портретов из серии "Тени минувшего", которые впервые с момента их создания будут показаны публике. Место проведения: Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации (ул. Советской Армии, 2, стр. 1).Аккредитация для СМИ открыта до 17:00, 7 декабря.Контакты для аккредитации: Надежда Балинова, +7 968-766-1452Обращаем Ваше внимание, что указанное мероприятие гости могут посетить очно только при предъявлении паспорта, а также действительного QR-кода, сгенерированного порталами Госуслуги или Госуслуги Москвы, подтверждающего:- вакцинацию от коронавируса;- статус переболевшего;- отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.С правилами получения и использования QR-кодов можно ознакомиться на портале Госуслуг.Рекомендуем заранее проверять наличие и срок действия QR-кода.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы