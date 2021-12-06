Карельская "Ярмарка" развивает производство круп при поддержке КМСП
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Карельский производитель круп и натуральных продуктов для здорового питания привлек финансирование на развитие производства под гарантии Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.
Компания "Торговый дом Ярмарка" получила кредит на сумму 100 миллионов рублей в банке "Уралсиб". При этом Корпорация МСП предоставила гарантии по кредиту на сумму 50 миллионов рублей.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, корпорация предоставляет бизнесу, в том числе и в сфере перерабатывающего производства, широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.
"Эти меры в тесном диалоге с бизнесом регулярно обновляются, дополняются новыми и позволяют предпринимателям решать задачи различной сложности. С осени текущего года действует программа "зонтичного" поручительства. Она повышает доступ бизнеса к финансированию. Эта программа позволяет получить необходимый объем средств под поручительство Корпорации МСП на различные цели. При этом поручительство может сделать кредит дешевле на 1,5%", – приводятся в сообщении слова Исаевича.
Полученные средства будут направлены компанией на закупку сырья, ингредиентов, материалов, что позволит компании расширить производство.
"Развивать компанию помогает, в том числе, поддержка Корпорации МСП и банка "Уралсиб" на доступных условиях. Такое финансирование позволяет как расширять производство, так и инвестировать часть высвободившихся средств в дальнейшее развитие технологических процессов и продуктов. В планах компании до конца года увеличить выпуск объемы производимой продукции на 13%", - отметила генеральный директор ООО "Торговый дом Ярмарка" Наталья Соколова, слова которой приводятся в сообщении.