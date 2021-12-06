https://ria.ru/20211206/proizvodstvo-1762440157.html

Карельская "Ярмарка" развивает производство круп при поддержке КМСП

Карельская "Ярмарка" развивает производство круп при поддержке КМСП - РИА Новости, 06.12.2021

Карельская "Ярмарка" развивает производство круп при поддержке КМСП

Карельский производитель круп и натуральных продуктов для здорового питания привлек финансирование на развитие производства под гарантии Корпорации МСП,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:22

2021-12-06T18:22

2021-12-06T18:22

новости компаний - экономика

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Карельский производитель круп и натуральных продуктов для здорового питания привлек финансирование на развитие производства под гарантии Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Компания "Торговый дом Ярмарка" получила кредит на сумму 100 миллионов рублей в банке "Уралсиб". При этом Корпорация МСП предоставила гарантии по кредиту на сумму 50 миллионов рублей.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, корпорация предоставляет бизнесу, в том числе и в сфере перерабатывающего производства, широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.Полученные средства будут направлены компанией на закупку сырья, ингредиентов, материалов, что позволит компании расширить производство.

https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html

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новости компаний - экономика, корпорация мсп, александр исаевич