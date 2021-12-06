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В самодельной бане на востоке Москвы обнаружили тела двух рабочих
В самодельной бане на востоке Москвы обнаружили тела двух рабочих - РИА Новости, 06.12.2021
В самодельной бане на востоке Москвы обнаружили тела двух рабочих
Перовская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин в самодельной бане на шоссе Энтузиастов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:48
2021-12-06T11:48
2021-12-06T11:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Перовская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин в самодельной бане на шоссе Энтузиастов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."По предварительной информации, тела рабочих обнаружены рано утром 6 декабря в самодельной бане. Также прокуратурой проверяется информация о проживании на территории объекта иных сотрудников организации", - говорится в сообщении.Уточняется, что тела нашли на территории фирмы, занимающейся бурением скважин, на шоссе Энтузиастов.Перовская межрайонная прокуратура начала проверку по факту обнаружения тел. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, москва
В самодельной бане на востоке Москвы обнаружили тела двух рабочих
В самодельной бане на шоссе Энтузиастов в Москве обнаружили тела двух рабочих
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости.
Перовская межрайонная прокуратура Москвы
начала проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин в самодельной бане на шоссе Энтузиастов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, тела рабочих обнаружены рано утром 6 декабря в самодельной бане. Также прокуратурой проверяется информация о проживании на территории объекта иных сотрудников организации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тела нашли на территории фирмы, занимающейся бурением скважин, на шоссе Энтузиастов.
Перовская межрайонная прокуратура начала проверку по факту обнаружения тел. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.