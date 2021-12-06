https://ria.ru/20211206/proisshestviya-1762343987.html

В самодельной бане на востоке Москвы обнаружили тела двух рабочих

В самодельной бане на востоке Москвы обнаружили тела двух рабочих - РИА Новости, 06.12.2021

В самодельной бане на востоке Москвы обнаружили тела двух рабочих

Перовская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин в самодельной бане на шоссе Энтузиастов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:48

2021-12-06T11:48

2021-12-06T11:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Перовская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин в самодельной бане на шоссе Энтузиастов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."По предварительной информации, тела рабочих обнаружены рано утром 6 декабря в самодельной бане. Также прокуратурой проверяется информация о проживании на территории объекта иных сотрудников организации", - говорится в сообщении.Уточняется, что тела нашли на территории фирмы, занимающейся бурением скважин, на шоссе Энтузиастов.Перовская межрайонная прокуратура начала проверку по факту обнаружения тел. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20211129/kaliningrad-1761312726.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва