https://ria.ru/20211206/pravitelstvo-1762454101.html
Россия и Индия призвали к созданию инклюзивного правительства в Афганистане
Россия и Индия призвали к созданию инклюзивного правительства в Афганистане - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия призвали к созданию инклюзивного правительства в Афганистане
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнули приоритеты создания подлинно инклюзивного и представительного правительства в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:37
2021-12-06T19:37
2021-12-06T19:37
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнули приоритеты создания подлинно инклюзивного и представительного правительства в Афганистане, следует из совместного заявления по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", опубликованного на сайте Кремля.Подчеркивается, что стороны обсудили положение дел в Афганистане, особенно ситуацию с безопасностью и ее влияние на регион, политическую обстановку, "вопросы, связанные с терроризмом, радикализацией населения и незаконным оборотом наркотиков и тому подобное"."Они подчеркнули приоритеты создания подлинно инклюзивного и представительного правительства, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, немедленного оказания гуманитарной помощи, а также защиты прав женщин, детей и меньшинств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211206/gumpomosch-1762446982.html
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в мире, индия, афганистан, владимир путин, нарендра моди, россия
Россия и Индия призвали к созданию инклюзивного правительства в Афганистане
Россия и Индия подчернили необходимость создания инклюзивного правительства в Афганистане