https://ria.ru/20211206/pozhar-1762314935.html

При пожаре в колонии в городе Валдай погиб заключенный

При пожаре в колонии в городе Валдай погиб заключенный - РИА Новости, 06.12.2021

При пожаре в колонии в городе Валдай погиб заключенный

Один заключенный погиб, еще четверо пострадали при пожаре в штрафном изоляторе на территории исправительной колонии в городе Валдай Новгородской области,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T08:14

2021-12-06T08:14

2021-12-06T10:44

происшествия

валдай

новгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Один заключенный погиб, еще четверо пострадали при пожаре в штрафном изоляторе на территории исправительной колонии в городе Валдай Новгородской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК."Шестого декабря в одном из помещений исправительной колонии N4 в Новгородской области произошло возгорание. При тушении пожара в одной из камер обнаружено тело мужчины 1994 года рождения. Ещё четверо заключенных госпитализированы в больницу", — отметили в ведомстве.Как рассказал источник РИА Новости в экстренных службах, огонь вспыхнул в камере одноэтажного кирпичного здания штрафного изолятора.Следователи осматривают место происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1762025342.html

https://ria.ru/20211105/pozhar-1757830422.html

валдай

новгородская область

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происшествия, валдай, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)