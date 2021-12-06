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Евросоюз оставил в силе пошлину на березовую фанеру из России
Евросоюз оставил в силе пошлину на березовую фанеру из России - РИА Новости, 06.12.2021
Евросоюз оставил в силе пошлину на березовую фанеру из России
Европейский союз окончательно оставил в силе решение о введении антидемпинговой пошлины на березовую фанеру из России, следует из опубликованного в понедельник... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:13
2021-12-06T12:13
экономика
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Европейский союз окончательно оставил в силе решение о введении антидемпинговой пошлины на березовую фанеру из России, следует из опубликованного в понедельник в официальном журнале союза решения."Условия для приостановления антидемпинговой пошлины на березовую фанеру из России не установлены. Решение вступает в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС", - следует из решения.ЕС 14 октября прошлого года сообщил о запуске антидемпинговой процедуры по импорту березовой фанеры из России. В частности, союзом было инициировано расследование, которое должно было определить, является ли данная продукция предметом демпинга, и нанесен ли урон промышленности Европейского союза.Сообщалось, что жалобу на российские поставки подала 31 августа 2020 года компания Woodstock Consortium от имени двух производителей этой продукции в ЕС, которые представляли 25% производства этой фанеры в ЕС в 2019 году. Также на период расследования была введена временная пошлина.
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экономика, евросоюз, россия
12:13 06.12.2021
 
Евросоюз оставил в силе пошлину на березовую фанеру из России

Евросоюз оставил в силе решение об антидемпинговой пошлине на березовую фанеру из России

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Европейский союз окончательно оставил в силе решение о введении антидемпинговой пошлины на березовую фанеру из России, следует из опубликованного в понедельник в официальном журнале союза решения.
"Условия для приостановления антидемпинговой пошлины на березовую фанеру из России не установлены. Решение вступает в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС", - следует из решения.
ЕС 14 октября прошлого года сообщил о запуске антидемпинговой процедуры по импорту березовой фанеры из России. В частности, союзом было инициировано расследование, которое должно было определить, является ли данная продукция предметом демпинга, и нанесен ли урон промышленности Европейского союза.
Сообщалось, что жалобу на российские поставки подала 31 августа 2020 года компания Woodstock Consortium от имени двух производителей этой продукции в ЕС, которые представляли 25% производства этой фанеры в ЕС в 2019 году. Также на период расследования была введена временная пошлина.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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