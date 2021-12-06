https://ria.ru/20211206/poshlina-1762349960.html

Евросоюз оставил в силе пошлину на березовую фанеру из России

Евросоюз оставил в силе пошлину на березовую фанеру из России - РИА Новости, 06.12.2021

Евросоюз оставил в силе пошлину на березовую фанеру из России

Европейский союз окончательно оставил в силе решение о введении антидемпинговой пошлины на березовую фанеру из России, следует из опубликованного в понедельник... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:13

2021-12-06T12:13

2021-12-06T12:13

экономика

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Европейский союз окончательно оставил в силе решение о введении антидемпинговой пошлины на березовую фанеру из России, следует из опубликованного в понедельник в официальном журнале союза решения."Условия для приостановления антидемпинговой пошлины на березовую фанеру из России не установлены. Решение вступает в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС", - следует из решения.ЕС 14 октября прошлого года сообщил о запуске антидемпинговой процедуры по импорту березовой фанеры из России. В частности, союзом было инициировано расследование, которое должно было определить, является ли данная продукция предметом демпинга, и нанесен ли урон промышленности Европейского союза.Сообщалось, что жалобу на российские поставки подала 31 августа 2020 года компания Woodstock Consortium от имени двух производителей этой продукции в ЕС, которые представляли 25% производства этой фанеры в ЕС в 2019 году. Также на период расследования была введена временная пошлина.

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экономика, евросоюз, россия