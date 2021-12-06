https://ria.ru/20211206/porcha-1762411648.html
У жительницы Севастополя украли полмиллиона рублей во время снятия порчи
У жительницы Севастополя украли полмиллиона рублей во время снятия порчи - РИА Новости, 06.12.2021
У жительницы Севастополя украли полмиллиона рублей во время снятия порчи
Пенсионерка из Севастополя лишилась около полумиллиона рублей во время сеанса по снятию порчи, полиция разыскивает двух мошенниц, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:17
2021-12-06T16:17
2021-12-06T16:20
происшествия
севастополь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Пенсионерка из Севастополя лишилась около полумиллиона рублей во время сеанса по снятию порчи, полиция разыскивает двух мошенниц, сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД РФ."Полицейские разыскивают мошенниц, которые под предлогом снятия порчи завладели денежными средствами местной жительницы", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, к 83-летней пенсионерке подошли две незнакомки со словами, что видят на ней сглаз и сильную порчу, а также назвали имена ее взрослых детей, которым якобы тоже грозят неприятности в жизни. После чего предложили провести магический ритуал. Услышанное сильно напугало пенсионерку."Одна из лжецелительниц посетила ее дом и убедила собрать и принести денежные средства, необходимые для обряда. Сложив все имеющиеся у нее денежные средства в сумме около 480 тысяч рублей в пакет, пенсионерка передала их незнакомкам, после чего они произвели над ней манипуляции, во время которых смогли подменить содержимое пакета. Возвратившись домой, пострадавшая открыла пакет и обнаружила там вместо денежных купюр две тетради", - говорится в сообщении. Мошенницы объявлены в розыск.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, севастополь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:17 06.12.2021 (обновлено: 16:20 06.12.2021)
У жительницы Севастополя украли полмиллиона рублей во время снятия порчи
У севастопольской пенсионерки во время сеанса по снятию порчи украли полмиллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости.
Пенсионерка из Севастополя
лишилась около полумиллиона рублей во время сеанса по снятию порчи, полиция разыскивает двух мошенниц, сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД РФ.
"Полицейские разыскивают мошенниц, которые под предлогом снятия порчи завладели денежными средствами местной жительницы", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, к 83-летней пенсионерке подошли две незнакомки со словами, что видят на ней сглаз и сильную порчу, а также назвали имена ее взрослых детей, которым якобы тоже грозят неприятности в жизни. После чего предложили провести магический ритуал. Услышанное сильно напугало пенсионерку.
"Одна из лжецелительниц посетила ее дом и убедила собрать и принести денежные средства, необходимые для обряда. Сложив все имеющиеся у нее денежные средства в сумме около 480 тысяч рублей в пакет, пенсионерка передала их незнакомкам, после чего они произвели над ней манипуляции, во время которых смогли подменить содержимое пакета. Возвратившись домой, пострадавшая открыла пакет и обнаружила там вместо денежных купюр две тетради", - говорится в сообщении. Мошенницы объявлены в розыск.