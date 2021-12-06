https://ria.ru/20211206/porcha-1762411648.html

У жительницы Севастополя украли полмиллиона рублей во время снятия порчи

У жительницы Севастополя украли полмиллиона рублей во время снятия порчи - РИА Новости, 06.12.2021

У жительницы Севастополя украли полмиллиона рублей во время снятия порчи

Пенсионерка из Севастополя лишилась около полумиллиона рублей во время сеанса по снятию порчи, полиция разыскивает двух мошенниц, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:17

2021-12-06T16:17

2021-12-06T16:20

происшествия

севастополь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Пенсионерка из Севастополя лишилась около полумиллиона рублей во время сеанса по снятию порчи, полиция разыскивает двух мошенниц, сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД РФ."Полицейские разыскивают мошенниц, которые под предлогом снятия порчи завладели денежными средствами местной жительницы", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, к 83-летней пенсионерке подошли две незнакомки со словами, что видят на ней сглаз и сильную порчу, а также назвали имена ее взрослых детей, которым якобы тоже грозят неприятности в жизни. После чего предложили провести магический ритуал. Услышанное сильно напугало пенсионерку."Одна из лжецелительниц посетила ее дом и убедила собрать и принести денежные средства, необходимые для обряда. Сложив все имеющиеся у нее денежные средства в сумме около 480 тысяч рублей в пакет, пенсионерка передала их незнакомкам, после чего они произвели над ней манипуляции, во время которых смогли подменить содержимое пакета. Возвратившись домой, пострадавшая открыла пакет и обнаружила там вместо денежных купюр две тетради", - говорится в сообщении. Мошенницы объявлены в розыск.

https://ria.ru/20201120/obman-1585493626.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)