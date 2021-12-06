https://ria.ru/20211206/politseyskiy-1762394073.html

В Кировской области полицейский спас тонущего ребенка

В Кировской области полицейский спас тонущего ребенка - РИА Новости, 06.12.2021

В Кировской области полицейский спас тонущего ребенка

Участковый из Кирово-Чепецка спас тонувшего в реке ребенка, сообщает МВД-Медиа. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:58

2021-12-06T14:58

2021-12-06T15:29

хорошие новости

происшествия

кирово-чепецк

кировская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Участковый из Кирово-Чепецка спас тонувшего в реке ребенка, сообщает МВД-Медиа.Мальчик провалился под лед. Его заметила одна из жительниц, которая сообщила об этом в дежурную часть."Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Антон Богданович бросился в воду, добрался до подростка и удерживал его на поверхности до прибытия спасателей, которые помогли обоим выбраться на берег", — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.Полицейского и мальчика доставили в больницу, медики оказали им помощь. Их жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20211126/chusovaya-1760926057.html

кирово-чепецк

кировская область

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2021

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происшествия, кирово-чепецк, кировская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия