https://ria.ru/20211206/pokhudenie-1762474786.html

Названы три правила похудения к Новому году

Диетолог назвал три правила похудения к Новому году - РИА Новости, 06.12.2021

Названы три правила похудения к Новому году

При похудении важно соблюдать меры предосторожности и понимать, что до Нового года вряд ли удастся без последствий сбросить больше трех килограммов, заявил... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T23:21

2021-12-06T23:21

2021-12-06T23:21

зож

общество

михаил гинзбург

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. При похудении важно соблюдать меры предосторожности и понимать, что до Нового года вряд ли удастся без последствий сбросить больше трех килограммов, заявил "Звезде" диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.Врач подчеркнул, чтобы снижения веса необходимо придерживать основ здорового образа жизни: ежедневные прогулки минимум по полчаса и полноценный сон."Если сна не хватает, невозможно похудеть даже тогда, когда это очень надо. Мотивы гаснут, смысл гаснет, ну и расщепление жира тоже гаснет", — пояснил Гинзбург.Кроме того, он призвал соблюдать три важных правила в питании: отказаться от сахара, меда, варенья и конфет, убрать из рациона "плохие" жиры, то есть выпечку, чипсы, мороженое, заменить мясо рыбой."Хлеб не белый, а серый или ржаной, цельнозерновой. Крупы — не рис, а гречка и овсянка. Чем больше ты съешь ягод, фруктов, зелени и овощей, тем лучше. Орехи в это время — одну-две столовые ложки, если смесь орехов", — добавил врач.Также Гинзбург подчеркнул, что во время диеты не стоит изнурять себя голодом.

https://rsport.ria.ru/20211204/frukty-1762098800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил гинзбург