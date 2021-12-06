https://ria.ru/20211206/pogoda-1762368050.html

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.12.2021

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:24

2021-12-06T13:24

2021-12-06T13:24

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о порывах ветра действовало с 21.00 понедельника до 21.00 вторника. Также в сообщении предупреждали о гололедице, предупреждение действовало до 12.00 вторника."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с утра до 18 часов 7 декабря, а предупреждение о гололедице - до полудня 8 декабря. Кроме того, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снега до 15 часов 7 декабря, а в Подмосковье указано предупреждение "гололедно - изморозевое отложение" 7 декабря с 10 до 18 часов.

https://ria.ru/20211206/moroz-1762318078.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода