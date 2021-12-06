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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211206/podmoskove-1762340869.html
Свыше 40 коммерческих объектов построят в Подмосковье
Свыше 40 коммерческих объектов построят в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2021
Свыше 40 коммерческих объектов построят в Подмосковье
Более 40 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:37
2021-12-06T11:37
новости подмосковья
истра
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Более 40 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 43 новых проекта. Из них: 15 – объекты крупного бизнеса, 28 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство двух объектов сельскохозяйственного назначения в городском округе Истра общей площадью более 32 гектаров.
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истра, московская область (подмосковье)
11:37 06.12.2021
 

Свыше 40 коммерческих объектов построят в Подмосковье

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Более 40 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
"В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 43 новых проекта. Из них: 15 – объекты крупного бизнеса, 28 – малого", - говорится в сообщении.
Подстанция скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
10:49Новости Подмосковья
Более 20 подстанций скорой помощи отремонтировали в Подмосковье
Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство двух объектов сельскохозяйственного назначения в городском округе Истра общей площадью более 32 гектаров.
 
Новости ПодмосковьяИстраМосковская область (Подмосковье)
 
 
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