https://ria.ru/20211206/podmoskove-1762340869.html
Свыше 40 коммерческих объектов построят в Подмосковье
Свыше 40 коммерческих объектов построят в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2021
Свыше 40 коммерческих объектов построят в Подмосковье
Более 40 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:37
2021-12-06T11:37
2021-12-06T11:37
новости подмосковья
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Более 40 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 43 новых проекта. Из них: 15 – объекты крупного бизнеса, 28 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство двух объектов сельскохозяйственного назначения в городском округе Истра общей площадью более 32 гектаров.
https://ria.ru/20211206/podmoskove-1762332432.html
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