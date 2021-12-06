https://ria.ru/20211206/podmoskove-1762332432.html
Более 20 подстанций скорой помощи отремонтировали в Подмосковье
Более 20 подстанций скорой помощи отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2021
Более 20 подстанций скорой помощи отремонтировали в Подмосковье
Свыше 20 подстанций скорой помощи отремонтировали на территории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:49
2021-12-06T10:49
2021-12-06T10:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Свыше 20 подстанций скорой помощи отремонтировали на территории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Ремонт был проведен в Воскресенской, Реутовской, Клинской и Чеховской подстанций, а также Дедовского, Реутовского, Яхромского и других постов скорой медицинской помощи."В этом году мы реализуем масштабную программу текущих ремонтов медицинских организаций, в том числе объектов скорой помощи. Для нас важно создать комфортные условия труда для медицинских специалистов. С начала года в Подмосковье ремонтные работы завершились уже на 22 постах и подстанциях", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20211202/podmoskove-1761834242.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), светлана стригункова