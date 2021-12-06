Китайцы увидели в действиях Украины подготовку войны с Россией

15:39 06.12.2021 (обновлено: 23:17 06.12.2021)
Китайцы обвинили Украину в подготовке войны с Россией
Читатели китайской газеты "Гуаньча" обвинили Украину в подготовке войны с Россией
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
© Фото : ВСУ
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали публикации западных СМИ о намерении России "вторгнуться" на Украину.
"Это просто сюжет для нового голливудского блокбастера!" — сыронизировал Старик Лю Тоу.
"Американцы используют эту воображаемую "угрозу" для обмана европейцев, чтобы те со страхом защищались от Москвы и таким образом еще больше полагались на "защиту" США!" — предположил другой юзер.
"Украина, которую подстрекают Соединенные Штаты, готовится атаковать ополченцев на востоке. Из-за этого Россия вынуждена сосредоточить свои силы для ее сдерживания. Америка воспользовалась случаем, чтобы исказить факты и распространить слухи о том, что та собирается вторгнуться на Украину. Из-за угрозы войны в Европе начнется паника на рынке и европейский капитал потечет в США. Это поможет значительно облегчить американскую экономику, потому что в нее будет вливаться огромное количество средств", — написал пользователь с ником Интеграция финансов.
"Русские вернут украинцев в каменный век, даже не вводя войска", — убежден один из участников дискуссии.
"Янки действительно надеются, что где-то в мире будет хотя бы одна война, иначе им жить невыносимо", — считает rderick.
"Вы, Соединенные Штаты, вторглись в огромное число стран, откуда у вас право говорить о других?" — пишет Балийская царская милость.
В последнее время западные СМИ пишут о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, никакого нападения на соседнюю страну не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Госдепа США.
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