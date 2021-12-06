https://ria.ru/20211206/podgotovka-1762404384.html

Китайцы увидели в действиях Украины подготовку войны с Россией

Китайцы обвинили Украину в подготовке войны с Россией - РИА Новости, 06.12.2021

Китайцы увидели в действиях Украины подготовку войны с Россией

Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали публикации западных СМИ о намерении России "вторгнуться" на Украину. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:39

2021-12-06T15:39

2021-12-06T23:17

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали публикации западных СМИ о намерении России "вторгнуться" на Украину."Американцы используют эту воображаемую "угрозу" для обмана европейцев, чтобы те со страхом защищались от Москвы и таким образом еще больше полагались на "защиту" США!" — предположил другой юзер."Украина, которую подстрекают Соединенные Штаты, готовится атаковать ополченцев на востоке. Из-за этого Россия вынуждена сосредоточить свои силы для ее сдерживания. Америка воспользовалась случаем, чтобы исказить факты и распространить слухи о том, что та собирается вторгнуться на Украину. Из-за угрозы войны в Европе начнется паника на рынке и европейский капитал потечет в США. Это поможет значительно облегчить американскую экономику, потому что в нее будет вливаться огромное количество средств", — написал пользователь с ником Интеграция финансов."Русские вернут украинцев в каменный век, даже не вводя войска", — убежден один из участников дискуссии."Янки действительно надеются, что где-то в мире будет хотя бы одна война, иначе им жить невыносимо", — считает rderick.В последнее время западные СМИ пишут о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, никакого нападения на соседнюю страну не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Госдепа США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html

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политика, украина, сша, сергей нарышкин, россия