https://ria.ru/20211206/podderzhka-1762456061.html

Мишустин заявил, что на поддержку регионов выделили около триллиона рублей

Мишустин заявил, что на поддержку регионов выделили около триллиона рублей - РИА Новости, 06.12.2021

Мишустин заявил, что на поддержку регионов выделили около триллиона рублей

Федеральный бюджет с начала текущего года выделил на поддержку регионам РФ в общей сложности 1 триллион рублей, а в 2022 году сумма будет не меньше, заявил... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:58

2021-12-06T19:58

2021-12-06T20:14

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Федеральный бюджет с начала текущего года выделил на поддержку регионам РФ в общей сложности 1 триллион рублей, а в 2022 году сумма будет не меньше, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая совещание по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.Глава правительства сообщил о выделении в этом году 45 регионам дополнительной поддержки почти на 30 миллиардов рублей. "По поручению президента РФ за счет этих средств будут профинансированы расходы на увеличение заработной платы работникам медицинской сферы а также ряд социально значимых и первоочередных мероприятий, которые запланировали регионы", - сказал премьер."Всего же на этот год, с учетом дополнительны решений, дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объеме один триллион рублей. В следующем году базовая сумма не уменьшится, напротив, она будет проиндексирована", - заявил он.Также, по словам Мишустина, федеральные власти помогли регионам уменьшить долговую нагрузку, реструктуризировав их кредиты на 20 миллиардов рублей, и выделили бюджетные займы на замещение коммерческих кредитов почти на 335 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20211206/mrot-1762452455.html

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михаил мишустин, россия, экономика