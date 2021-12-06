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Мишустин заявил, что на поддержку регионов выделили около триллиона рублей
Мишустин заявил, что на поддержку регионов выделили около триллиона рублей - РИА Новости, 06.12.2021
Мишустин заявил, что на поддержку регионов выделили около триллиона рублей
Федеральный бюджет с начала текущего года выделил на поддержку регионам РФ в общей сложности 1 триллион рублей, а в 2022 году сумма будет не меньше, заявил... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:58
2021-12-06T20:14
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Федеральный бюджет с начала текущего года выделил на поддержку регионам РФ в общей сложности 1 триллион рублей, а в 2022 году сумма будет не меньше, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая совещание по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.Глава правительства сообщил о выделении в этом году 45 регионам дополнительной поддержки почти на 30 миллиардов рублей. "По поручению президента РФ за счет этих средств будут профинансированы расходы на увеличение заработной платы работникам медицинской сферы а также ряд социально значимых и первоочередных мероприятий, которые запланировали регионы", - сказал премьер."Всего же на этот год, с учетом дополнительны решений, дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объеме один триллион рублей. В следующем году базовая сумма не уменьшится, напротив, она будет проиндексирована", - заявил он.Также, по словам Мишустина, федеральные власти помогли регионам уменьшить долговую нагрузку, реструктуризировав их кредиты на 20 миллиардов рублей, и выделили бюджетные займы на замещение коммерческих кредитов почти на 335 миллиардов рублей.
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михаил мишустин, россия, экономика
19:58 06.12.2021 (обновлено: 20:14 06.12.2021)
 
Мишустин заявил, что на поддержку регионов выделили около триллиона рублей

Премьер Мишустин заявил, что на поддержку регионов выделили около триллиона рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Федеральный бюджет с начала текущего года выделил на поддержку регионам РФ в общей сложности 1 триллион рублей, а в 2022 году сумма будет не меньше, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая совещание по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.
Глава правительства сообщил о выделении в этом году 45 регионам дополнительной поддержки почти на 30 миллиардов рублей. "По поручению президента РФ за счет этих средств будут профинансированы расходы на увеличение заработной платы работникам медицинской сферы а также ряд социально значимых и первоочередных мероприятий, которые запланировали регионы", - сказал премьер.
"Всего же на этот год, с учетом дополнительны решений, дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объеме один триллион рублей. В следующем году базовая сумма не уменьшится, напротив, она будет проиндексирована", - заявил он.
Также, по словам Мишустина, федеральные власти помогли регионам уменьшить долговую нагрузку, реструктуризировав их кредиты на 20 миллиардов рублей, и выделили бюджетные займы на замещение коммерческих кредитов почти на 335 миллиардов рублей.
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