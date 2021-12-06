https://ria.ru/20211206/podderzhka-1762341732.html
Предприниматели Подмосковья получат более 40 миллионов рублей
Предприниматели Подмосковья получат более 40 миллионов рублей - РИА Новости, 06.12.2021
Предприниматели Подмосковья получат более 40 миллионов рублей
Предприниматели Московской области получат более 40 миллионов рублей на модернизацию и продвижение дела, говорится в сообщении пресс-службы регионального... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:42
2021-12-06T11:42
2021-12-06T11:42
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Предприниматели Московской области получат более 40 миллионов рублей на модернизацию и продвижение дела, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста."В 2021 году 155 субъектов МСП получат услуги на общую сумму около 30 млн рублей, которые включают в себя создание сайтов, наружной рекламы, брендов и логотипов, видеороликов и полиграфической продукции. Также поддержку получат 91 производственное и сельскохозяйственное предприятие – им предоставят услуги по написанию бизнес-планов, проведению финансовых и технических аудитов, сертификации и регистрации товарных знаков на 13,5 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что в рамках поддержки предприниматель получает рекламные услуги за 30% от стоимости, а оставшаяся часть будет возмещена за счет федерального бюджета в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.
https://ria.ru/20211206/podmoskove-1762340869.html
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бизнес, московская область (подмосковье), господдержка