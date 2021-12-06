https://ria.ru/20211206/podderzhka-1762341732.html

Предприниматели Подмосковья получат более 40 миллионов рублей

Предприниматели Подмосковья получат более 40 миллионов рублей - РИА Новости, 06.12.2021

Предприниматели Подмосковья получат более 40 миллионов рублей

Предприниматели Московской области получат более 40 миллионов рублей на модернизацию и продвижение дела, говорится в сообщении пресс-службы регионального... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:42

2021-12-06T11:42

2021-12-06T11:42

новости подмосковья

бизнес

московская область (подмосковье)

господдержка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111170/35/1111703590_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ab0bb2cf33ead45dca3d0b6e9193c557.jpg

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Предприниматели Московской области получат более 40 миллионов рублей на модернизацию и продвижение дела, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста."В 2021 году 155 субъектов МСП получат услуги на общую сумму около 30 млн рублей, которые включают в себя создание сайтов, наружной рекламы, брендов и логотипов, видеороликов и полиграфической продукции. Также поддержку получат 91 производственное и сельскохозяйственное предприятие – им предоставят услуги по написанию бизнес-планов, проведению финансовых и технических аудитов, сертификации и регистрации товарных знаков на 13,5 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что в рамках поддержки предприниматель получает рекламные услуги за 30% от стоимости, а оставшаяся часть будет возмещена за счет федерального бюджета в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20211206/podmoskove-1762340869.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бизнес, московская область (подмосковье), господдержка