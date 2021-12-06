https://ria.ru/20211206/peskov-1762440807.html

Песков напомнил об идее Путина о гарантиях безопасности

Песков напомнил об идее Путина о гарантиях безопасности - РИА Новости, 06.12.2021

Песков напомнил об идее Путина о гарантиях безопасности

В Кремле в свете агрессивной риторики из Европы и США по Украине и обвинениях в адрес России напомнили об идее президента РФ Владимира Путина о гарантиях. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:25

2021-12-06T18:25

2021-12-06T18:44

в мире

украина

сша

европа

дмитрий песков

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Кремле в свете агрессивной риторики из Европы и США по Украине и обвинениях в адрес России напомнили об идее президента РФ Владимира Путина о гарантиях.Ранее глава российского государства заявлял, что России не нужны конфликты на западных границах, но необходимы серьезные и долгосрочные гарантии безопасности."Есть определенная кризисная ситуация с Украиной. Мы видим агрессивную и враждебную риторику, которая идет из европейских столиц, из Вашингтона. Мы видим явно целенаправленные сливы в СМИ - западных, англосаксонских, в которых публикуются различные планы по якобы планируемому вторжению России на Украину", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу."Здесь у президента Путина есть абсолютно четко оформленная позиция. Он сказал о необходимости начала переговоров по системе гарантий. Гарантии, конечно же, не могут быть односторонними", - отметил он.По его словам, это дорога с двухсторонним движением."Но, по крайней мере, это конкретная инициатива", - подчеркнул пресс-секретарь.

https://ria.ru/20211206/peregovory-1762422142.html

украина

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, европа, дмитрий песков, владимир путин, россия