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Песков напомнил об идее Путина о гарантиях безопасности
Песков напомнил об идее Путина о гарантиях безопасности - РИА Новости, 06.12.2021
Песков напомнил об идее Путина о гарантиях безопасности
В Кремле в свете агрессивной риторики из Европы и США по Украине и обвинениях в адрес России напомнили об идее президента РФ Владимира Путина о гарантиях. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:25
2021-12-06T18:44
в мире
украина
сша
европа
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Кремле в свете агрессивной риторики из Европы и США по Украине и обвинениях в адрес России напомнили об идее президента РФ Владимира Путина о гарантиях.Ранее глава российского государства заявлял, что России не нужны конфликты на западных границах, но необходимы серьезные и долгосрочные гарантии безопасности."Есть определенная кризисная ситуация с Украиной. Мы видим агрессивную и враждебную риторику, которая идет из европейских столиц, из Вашингтона. Мы видим явно целенаправленные сливы в СМИ - западных, англосаксонских, в которых публикуются различные планы по якобы планируемому вторжению России на Украину", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу."Здесь у президента Путина есть абсолютно четко оформленная позиция. Он сказал о необходимости начала переговоров по системе гарантий. Гарантии, конечно же, не могут быть односторонними", - отметил он.По его словам, это дорога с двухсторонним движением."Но, по крайней мере, это конкретная инициатива", - подчеркнул пресс-секретарь.
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в мире, украина, сша, европа, дмитрий песков, владимир путин, россия
18:25 06.12.2021 (обновлено: 18:44 06.12.2021)
 
Песков напомнил об идее Путина о гарантиях безопасности

Песков напомнил об идее Путина, что России нужны долгосрочные гарантии безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Кремле в свете агрессивной риторики из Европы и США по Украине и обвинениях в адрес России напомнили об идее президента РФ Владимира Путина о гарантиях.
Ранее глава российского государства заявлял, что России не нужны конфликты на западных границах, но необходимы серьезные и долгосрочные гарантии безопасности.
"Есть определенная кризисная ситуация с Украиной. Мы видим агрессивную и враждебную риторику, которая идет из европейских столиц, из Вашингтона. Мы видим явно целенаправленные сливы в СМИ - западных, англосаксонских, в которых публикуются различные планы по якобы планируемому вторжению России на Украину", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
"Здесь у президента Путина есть абсолютно четко оформленная позиция. Он сказал о необходимости начала переговоров по системе гарантий. Гарантии, конечно же, не могут быть односторонними", - отметил он.
По его словам, это дорога с двухсторонним движением.
"Но, по крайней мере, это конкретная инициатива", - подчеркнул пресс-секретарь.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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