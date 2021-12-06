https://ria.ru/20211206/perevozka-1762434428.html

Власти Подмосковья напомнили правила перевозки новогодних елей

Власти Подмосковья напомнили правила перевозки новогодних елей - РИА Новости, 06.12.2021

Власти Подмосковья напомнили правила перевозки новогодних елей

Жители Московской области имеют право бесплатного провоза новогодней елки в автобусах, если ее длина, ширина и высота не превышает в сумме 120 сантиметров,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:02

2021-12-06T18:02

2021-12-06T18:02

новости подмосковья

общество

мострансавто

московская область (подмосковье)

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590413630_0:8:3138:1773_1920x0_80_0_0_d57337653fc7996ed9c08928c50bbcb1.jpg

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Жители Московской области имеют право бесплатного провоза новогодней елки в автобусах, если ее длина, ширина и высота не превышает в сумме 120 сантиметров, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.За провоз более крупного дерева в автобусах "Мострансавто" придется заплатить 37 рублей в городском сообщении. В пригородном сообщении необходимо будет заплатить такую же сумму при поездке до 25 километров, 74 рубля при дальности поездки от 25 до 50 километров и 111 рублей при поездке более 50 километров. Прим этом параметры дерева не должны превышать в сумме 180 сантиметров.В пригородных электропоездах пассажиры могут бесплатно перевозить с собой одно дерево, если сумма всех параметров ели не превышает 180 сантиметров, при весе не более 50 килограмм.

https://realty.ria.ru/20211206/arenda-1762052560.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мострансавто, московская область (подмосковье), новый год