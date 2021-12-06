Власти Подмосковья напомнили правила перевозки новогодних елей
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Жители Московской области имеют право бесплатного провоза новогодней елки в автобусах, если ее длина, ширина и высота не превышает в сумме 120 сантиметров, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиМужчина выбирает елку на елочном базаре
Мужчина выбирает елку на елочном базаре
За провоз более крупного дерева в автобусах "Мострансавто" придется заплатить 37 рублей в городском сообщении. В пригородном сообщении необходимо будет заплатить такую же сумму при поездке до 25 километров, 74 рубля при дальности поездки от 25 до 50 километров и 111 рублей при поездке более 50 километров. Прим этом параметры дерева не должны превышать в сумме 180 сантиметров.
"Перед поездкой дерево нужно плотно упаковать, в салоне транспортного средства надежно зафиксировать, чтобы избежать падения. В случае, если дерево мешает посадки пассажиров в автобус, водитель имеет право отказать в провозе "зеленого багажа", - сообщили в пресс-службе
В пригородных электропоездах пассажиры могут бесплатно перевозить с собой одно дерево, если сумма всех параметров ели не превышает 180 сантиметров, при весе не более 50 килограмм.
"Если дерево превышает необходимые параметры, пассажир должен оформить билет, стоимость которого зависит от протяженности маршрута: до 100 километров — 120 рублей, более 100 километров — 240 рублей", - добавили в пресс-службе.