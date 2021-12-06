https://ria.ru/20211206/peregovory-1762471616.html

МИД Ирана заявил, что окно переговоров по СВПД не будет открыто вечно

МИД Ирана заявил, что окно переговоров по СВПД не будет открыто вечно - РИА Новости, 06.12.2021

МИД Ирана заявил, что окно переговоров по СВПД не будет открыто вечно

США и "евротройка" должны осознать, что нынешнее окно переговоров по иранской ядерной программе не будет открытым вечно, заявил глава МИД страны Хосейн Амир... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T22:26

2021-12-06T22:26

2021-12-06T22:26

в мире

сша

тегеран (город)

франция

дональд трамп

хосейн амир абдоллахиан

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США и "евротройка" должны осознать, что нынешнее окно переговоров по иранской ядерной программе не будет открытым вечно, заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, комментируя работу по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)."Отмечу также, что нынешнее окно переговоров не будет открытым вечно. США и три европейских государства должны это осознать. Исламская Республика Иран нацелена на продолжение активных дипломатических усилий по отмене незаконных американских санкций, но в то же время она обладает эффективным инструментарием по нейтрализации их эффекта и Программой устойчивого экономического развития страны", - подчеркнул министр в статье для издания "Коммерсант".В конце ноября стартовал седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211204/gosdep-1762206274.html

сша

тегеран (город)

франция

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в мире, сша, тегеран (город), франция, дональд трамп, хосейн амир абдоллахиан, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия