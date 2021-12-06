https://ria.ru/20211206/peregovory-1762360196.html

Переговоры Путина и Байдена пройдут по защищенной связи

Переговоры Путина и Байдена пройдут по защищенной связи - РИА Новости, 06.12.2021

Переговоры Путина и Байдена пройдут по защищенной связи

Переговоры президентов России и США пройдут по защищенному каналу видеосвязи, прямого эфира не будет, сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:51

2021-12-06T12:51

2021-12-06T13:15

политика

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Переговоры президентов России и США пройдут по защищенному каналу видеосвязи, прямого эфира не будет, сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков."Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная, продолжительная видеоконференция. <...> Мы покажем, я думаю, первые кадры общения, но, разумеется, это будут только первые кадры. <...> Все <...> будет производиться в закрытом режиме", — уточнил представитель Кремля.Он добавил, что мероприятие пройдет около 18:00 по московскому времени 7 декабря.Песков подчеркнул, что это будет разговор непосредственно двух президентов. Других участников не будет, хотя Путин предварительно пообщался с главами ведомств, вопросы из зоны ответственности которых будут на повестке дня. С кем именно, пресс-секретарь не сказал.

https://ria.ru/20211206/bayden-1762327112.html

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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия