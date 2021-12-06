В США призвали Байдена не "играть мускулами" на переговорах с Путиным
Конгрессмен Смит призвал президента Байдена не "играть мускулами" на переговорах с Путиным
© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Рэйберна (Рэйберн-Хаус) — офисное здание Палаты представителей Конгресса США
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время переговоров с главой России Владимиром Путиным не должен пытаться "играть мускулами", считает председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адам Смит.
Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что лидеры двух стран проведут беседу во вторник. По словам американской стороны, Байден намерен выразить обеспокоенность "военной активностью России" на границе с Украиной. При этом президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.
"Его (Путина - ред.) нельзя сдержать, играя мускулами и пытаясь убедить, что мы будем противостоять им военным путем и победим в Восточной Европе", - приводит слова политика издание Defense News.
По мнению Смита, США должны показать России, что у них есть множество союзников, готовых заставить Москву "заплатить экономическую цену, и значительную". Самыми эффективными способами сдерживания стали бы предоставление военной помощи Украине и угроза санкций, считает конгрессмен. Вместе с тем, отмечает политик, угроза военных действий может спровоцировать Россию или "дать ей предлог" действовать первой.
Помимо этого Смит заявил, что американцы не хотят воевать с Россией. "Путин знает, что не только я, но и американский народ этого не хочет", - добавил политик.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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