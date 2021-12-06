https://ria.ru/20211206/parkovki-1762367698.html

Воробьев: работу по созданию дворовых парковок в Подмосковье надо усилить

Воробьев: работу по созданию дворовых парковок в Подмосковье надо усилить - РИА Новости, 06.12.2021

Воробьев: работу по созданию дворовых парковок в Подмосковье надо усилить

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона сообщил, что работа по организации парковочных мест во дворах многоквартирных... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:22

2021-12-06T13:22

2021-12-06T13:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

ильдар габдрахманов

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КРАСНОГОРСК, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона сообщил, что работа по организации парковочных мест во дворах многоквартирных домов ведется недостаточно эффективно."Эта тема (парковок – ред.) в зимнее время очень беспокоит людей. Либо некуда поставить, либо ставят в два ряда. Невозможность проехать специальным службам, пожарным, скорой помощи. Нам нужно более заметно двигаться по парковочному пространству, пока эта работа ведется достаточно "слабо", - сказал Воробьев.В завершении выступления по теме, глава региона поручил первому вице-губернатору региона Ильдару Габдрахманову оперативно подготовить селекторное совещание, на котором будет необходимо рассмотреть данный вопрос.

https://ria.ru/20211206/gazifikatsiya-1762358854.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, ильдар габдрахманов