https://ria.ru/20211206/otkrytki-1762331030.html

Благовещенские и китайские студенты обмениваются новогодними открытками

Благовещенские и китайские студенты обмениваются новогодними открытками - РИА Новости, 06.12.2021

Благовещенские и китайские студенты обмениваются новогодними открытками

В связи с пандемией студенты России и Китая не имеют возможности общаться вживую. Поэтому было решено возродить традицию обмена новогодними открытками, пишет... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:58

2021-12-06T10:58

2021-12-06T10:58

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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В связи с пандемией студенты России и Китая не имеют возможности общаться вживую. Поэтому было решено возродить традицию обмена новогодними открытками, пишет портал Amur.info.В официальном инстаграм-аккаунте Института Конфуция Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) появилась публикация с фотографиями российских и китайских студентов, пишущих поздравления с Новым годом."Видеовстречи и переписка в интернете не могут заменить тепло дружеского общения. Именно поэтому в Институте Конфуция БГПУ решили возродить традицию обмена новогодними открытками. По достигнутой договоренности студенты Чанчуньского педагогического университета, изучающие русский язык, и слушатели курсов китайского языка Института Конфуция подготовили и отправили друг другу новогодние поздравления", – говорится в тексте публикации.

https://ria.ru/20211129/sotrudnichestvo-1761269656.html

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