https://ria.ru/20211206/otkrytki-1762331030.html
Благовещенские и китайские студенты обмениваются новогодними открытками
Благовещенские и китайские студенты обмениваются новогодними открытками - РИА Новости, 06.12.2021
Благовещенские и китайские студенты обмениваются новогодними открытками
В связи с пандемией студенты России и Китая не имеют возможности общаться вживую. Поэтому было решено возродить традицию обмена новогодними открытками, пишет... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:58
2021-12-06T10:58
2021-12-06T10:58
россия-китай: главное
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152805/08/1528050855_0:0:1809:1018_1920x0_80_0_0_f4ec9707996236a5c8a817d1b46e2d37.jpg
МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В связи с пандемией студенты России и Китая не имеют возможности общаться вживую. Поэтому было решено возродить традицию обмена новогодними открытками, пишет портал Amur.info.В официальном инстаграм-аккаунте Института Конфуция Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) появилась публикация с фотографиями российских и китайских студентов, пишущих поздравления с Новым годом."Видеовстречи и переписка в интернете не могут заменить тепло дружеского общения. Именно поэтому в Институте Конфуция БГПУ решили возродить традицию обмена новогодними открытками. По достигнутой договоренности студенты Чанчуньского педагогического университета, изучающие русский язык, и слушатели курсов китайского языка Института Конфуция подготовили и отправили друг другу новогодние поздравления", – говорится в тексте публикации.
https://ria.ru/20211129/sotrudnichestvo-1761269656.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152805/08/1528050855_0:0:1780:1335_1920x0_80_0_0_eeaea8e2cbef33d1488b81babae9cc8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия