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Госадмтехнадзор Подмосковья отчитался по работе с жителями в соцсетях
Госадмтехнадзор Подмосковья отчитался по работе с жителями в соцсетях - РИА Новости, 06.12.2021
Госадмтехнадзор Подмосковья отчитался по работе с жителями в соцсетях
Свыше 3 тысяч обращений поступило через социальные сети в Госадмтехнадзор Московской области с начала года, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:39
2021-12-06T12:39
2021-12-06T12:39
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Свыше 3 тысяч обращений поступило через социальные сети в Госадмтехнадзор Московской области с начала года, говорится в сообщении ведомства.Он добавил, что в топ-3 проблемных обращений вошли вопросы: благоустройства – 984, чистоты на придорожных территориях (826) и обращений по вывозу отходов (508).Наибольшее количество вопросов было решено посредством соцсетей инспекторами Госадмтехнадзора в городских округах: Орехово-Зуево (298), Одинцовский (259) и Воскресенский (136).
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