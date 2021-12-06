https://ria.ru/20211206/otchet-1762354257.html

Госадмтехнадзор Подмосковья отчитался по работе с жителями в соцсетях

Госадмтехнадзор Подмосковья отчитался по работе с жителями в соцсетях - РИА Новости, 06.12.2021

Госадмтехнадзор Подмосковья отчитался по работе с жителями в соцсетях

Свыше 3 тысяч обращений поступило через социальные сети в Госадмтехнадзор Московской области с начала года, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:39

2021-12-06T12:39

2021-12-06T12:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Свыше 3 тысяч обращений поступило через социальные сети в Госадмтехнадзор Московской области с начала года, говорится в сообщении ведомства.Он добавил, что в топ-3 проблемных обращений вошли вопросы: благоустройства – 984, чистоты на придорожных территориях (826) и обращений по вывозу отходов (508).Наибольшее количество вопросов было решено посредством соцсетей инспекторами Госадмтехнадзора в городских округах: Орехово-Зуево (298), Одинцовский (259) и Воскресенский (136).

https://ria.ru/20211206/musor-1762335301.html

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