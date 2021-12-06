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В SIPRI заявили о падении объемов продаж российского оружия на 6,5%
В SIPRI заявили о падении объемов продаж российского оружия на 6,5% - РИА Новости, 06.12.2021
В SIPRI заявили о падении объемов продаж российского оружия на 6,5%
Объем продаж оружия девяти крупнейших российских предприятий военно-промышленного комплекса снизился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 6,5% и составил... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:24
2021-12-06T12:39
экономика
оружие
концерн пво "алмаз-антей"
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Объем продаж оружия девяти крупнейших российских предприятий военно-промышленного комплекса снизился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 6,5% и составил 26,4 миллиарда долларов, сообщает в понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI)."Общий объём продаж вооружений девяти российских компаний в рейтинге SIPRI Топ-100 снизился на 6,5% – с $28,2 миллиарда в 2019 году до $26,4 миллиарда в 2020 году. Это свидетельствует о продолжении тенденции к снижению, наблюдаемой с 2017 года, когда продажи оружия российских компаний, входящих в Топ-100, достигли пика", - говорится в сообщении института.В 2020 на долю российских компаний приходилось 5% от общего объёма продаж в SIPRI Топ-100. Одно из самых резких падений продаж оружия в этом рейтинге было отмечено у российских предприятий. Это совпало с окончанием реализации Государственной программы вооружений на 2011–2020 годы (ГПВ-2020) и с задержками сроков поставок, связанными с пандемией.Продажи вооружения "Алмаз-Антеем" и Объединенной судостроительной корпорацией упали на 31% и 11% соответственно, тогда как Объединенной авиастроительной корпорацией - выросли на 16%.Еще одним ключевым событием в российской оборонной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек. В настоящее время российские компании реализуют государственную программу по увеличению доли гражданской продукции в структуре выручки до 30% от общего объёма продаж к 2025 году и до 50% к 2030 году.Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. SIPRI является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.
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экономика, оружие, концерн пво "алмаз-антей", объединенная судостроительная корпорация
12:24 06.12.2021 (обновлено: 12:39 06.12.2021)
 
В SIPRI заявили о падении объемов продаж российского оружия на 6,5%

SIPRI: объем продаж оружия российского ВПК упал до 26,4 миллиарда долларов в 2020 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомат Калашникова АК-308 на презентации в КВЦ "Патриот"
Автомат Калашникова АК-308 на презентации в КВЦ Патриот - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Объем продаж оружия девяти крупнейших российских предприятий военно-промышленного комплекса снизился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 6,5% и составил 26,4 миллиарда долларов, сообщает в понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
"Общий объём продаж вооружений девяти российских компаний в рейтинге SIPRI Топ-100 снизился на 6,5% – с $28,2 миллиарда в 2019 году до $26,4 миллиарда в 2020 году. Это свидетельствует о продолжении тенденции к снижению, наблюдаемой с 2017 года, когда продажи оружия российских компаний, входящих в Топ-100, достигли пика", - говорится в сообщении института.
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В 2020 на долю российских компаний приходилось 5% от общего объёма продаж в SIPRI Топ-100. Одно из самых резких падений продаж оружия в этом рейтинге было отмечено у российских предприятий. Это совпало с окончанием реализации Государственной программы вооружений на 2011–2020 годы (ГПВ-2020) и с задержками сроков поставок, связанными с пандемией.
Продажи вооружения "Алмаз-Антеем" и Объединенной судостроительной корпорацией упали на 31% и 11% соответственно, тогда как Объединенной авиастроительной корпорацией - выросли на 16%.
Еще одним ключевым событием в российской оборонной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек. В настоящее время российские компании реализуют государственную программу по увеличению доли гражданской продукции в структуре выручки до 30% от общего объёма продаж к 2025 году и до 50% к 2030 году.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. SIPRI является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.
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ЭкономикаОружиеКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Объединенная судостроительная корпорация
 
 
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