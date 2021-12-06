https://ria.ru/20211206/oruzhie-1762352766.html

В SIPRI заявили о падении объемов продаж российского оружия на 6,5%

В SIPRI заявили о падении объемов продаж российского оружия на 6,5% - РИА Новости, 06.12.2021

В SIPRI заявили о падении объемов продаж российского оружия на 6,5%

Объем продаж оружия девяти крупнейших российских предприятий военно-промышленного комплекса снизился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 6,5% и составил... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:24

2021-12-06T12:24

2021-12-06T12:39

экономика

оружие

концерн пво "алмаз-антей"

объединенная судостроительная корпорация

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Объем продаж оружия девяти крупнейших российских предприятий военно-промышленного комплекса снизился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 6,5% и составил 26,4 миллиарда долларов, сообщает в понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI)."Общий объём продаж вооружений девяти российских компаний в рейтинге SIPRI Топ-100 снизился на 6,5% – с $28,2 миллиарда в 2019 году до $26,4 миллиарда в 2020 году. Это свидетельствует о продолжении тенденции к снижению, наблюдаемой с 2017 года, когда продажи оружия российских компаний, входящих в Топ-100, достигли пика", - говорится в сообщении института.В 2020 на долю российских компаний приходилось 5% от общего объёма продаж в SIPRI Топ-100. Одно из самых резких падений продаж оружия в этом рейтинге было отмечено у российских предприятий. Это совпало с окончанием реализации Государственной программы вооружений на 2011–2020 годы (ГПВ-2020) и с задержками сроков поставок, связанными с пандемией.Продажи вооружения "Алмаз-Антеем" и Объединенной судостроительной корпорацией упали на 31% и 11% соответственно, тогда как Объединенной авиастроительной корпорацией - выросли на 16%.Еще одним ключевым событием в российской оборонной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек. В настоящее время российские компании реализуют государственную программу по увеличению доли гражданской продукции в структуре выручки до 30% от общего объёма продаж к 2025 году и до 50% к 2030 году.Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. SIPRI является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.

https://ria.ru/20211106/vintovki-1757847592.html

https://ria.ru/20210917/vintovka-1750439801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, оружие, концерн пво "алмаз-антей", объединенная судостроительная корпорация