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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211206/oppozitsiya-1762357056.html
Лукашенко заявил о переформатировании оппозиции
Лукашенко заявил о переформатировании оппозиции - РИА Новости, 06.12.2021
Лукашенко заявил о переформатировании оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране началось переформатирование оппозиции, она стремится протащить своих людей во власть. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:38
2021-12-06T13:04
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране началось переформатирование оппозиции, она стремится протащить своих людей во власть.Как передает агентство Sputnik Беларусь, глава государства подчеркнул, что противники действующей власти сейчас ставят перед собой цель протащить своих людей во власть. Допустить этого ни в коем случае нельзя, подчеркнул белорусский лидер. При этом он призвал не устраивать "охоту на ведьм" и не видеть во всех врагов."Они начинают аккуратное переформатирование оппозиционного крыла в Беларуси. Ищут, на кого сделать ставку и опору. Они нашли, на кого - чтобы он был терпим для России, как они рассуждают (все на Западе пишется), чтобы он Западом управлялся абсолютно. Весь смысл в том, что опору они хотят осуществить на беглых", - приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.Он добавил, что "никакой оппозиции из числа беглых быть не может". "Сбежал - там и сиди. Удалось тебе, вернулся - как-то устроился в общество, не во власть. У них главная цель сейчас - протащить своих во власть", - добавил президент.Обращаясь к руководителям в местных органах власти, президент обратил внимание, что они должны хорошо видеть и понимать, с кем работают, особенно в таких регионах, как, например, Брест и Минск."Многие, кто из власти сбежал и сейчас фейками забрасывает страну из-за границы, кто сбежал, но спрятался под плинтус - они понимают, что опять нужна волна, чтобы к нам внедриться. Будьте аккуратны в подборе людей в свои команды, в те структуры власти, которыми вам придется управлять", - предупредил Лукашенко. "Я не скажу, что мы уже вычистили их всех, как мы их часто называем, "оппов", "БЧБ-шников" (представителей оппозиции – ред.) и так далее. Вам еще предстоит присмотреться к этим людям", - добавил глава государства.Президент обратил внимание, что Белоруссия находится в центре глобального противостояния, поэтому Запад продолжит свои усилия, чтобы дестабилизировать обстановку в стране."Цепь от Черного до Балтийского моря - это давний замысел наших врагов и противников. Просто они подобрали этот момент, посчитали, что сейчас можно замкнуть балто-черноморский пояс, или, как его раньше называли, санитарный кордон", - сказал он. По его словам, в прошлом году целью Запада стало не просто создание санитарного кордона, а уже размещение группировки НАТО."Надо было под Смоленском зайти и создать уже блок, а не санитарный кордон между Европой и Россией. Надо огромный плацдарм для того, чтобы припереть Россию к Уральскому хребту и начать свое давление и наступление на Россию", - подчеркнул Лукашенко. Он заметил, что Белоруссия помешала этому плану.
https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762344744.html
https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761831686.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
12:38 06.12.2021 (обновлено: 13:04 06.12.2021)
 
Лукашенко заявил о переформатировании оппозиции

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о переформатировании оппозиции

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске
Участники несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране началось переформатирование оппозиции, она стремится протащить своих людей во власть.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, глава государства подчеркнул, что противники действующей власти сейчас ставят перед собой цель протащить своих людей во власть. Допустить этого ни в коем случае нельзя, подчеркнул белорусский лидер. При этом он призвал не устраивать "охоту на ведьм" и не видеть во всех врагов.
"Они начинают аккуратное переформатирование оппозиционного крыла в Беларуси. Ищут, на кого сделать ставку и опору. Они нашли, на кого - чтобы он был терпим для России, как они рассуждают (все на Западе пишется), чтобы он Западом управлялся абсолютно. Весь смысл в том, что опору они хотят осуществить на беглых", - приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.
Он добавил, что "никакой оппозиции из числа беглых быть не может". "Сбежал - там и сиди. Удалось тебе, вернулся - как-то устроился в общество, не во власть. У них главная цель сейчас - протащить своих во власть", - добавил президент.
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Обращаясь к руководителям в местных органах власти, президент обратил внимание, что они должны хорошо видеть и понимать, с кем работают, особенно в таких регионах, как, например, Брест и Минск.
"Многие, кто из власти сбежал и сейчас фейками забрасывает страну из-за границы, кто сбежал, но спрятался под плинтус - они понимают, что опять нужна волна, чтобы к нам внедриться. Будьте аккуратны в подборе людей в свои команды, в те структуры власти, которыми вам придется управлять", - предупредил Лукашенко. "Я не скажу, что мы уже вычистили их всех, как мы их часто называем, "оппов", "БЧБ-шников" (представителей оппозиции – ред.) и так далее. Вам еще предстоит присмотреться к этим людям", - добавил глава государства.
Президент обратил внимание, что Белоруссия находится в центре глобального противостояния, поэтому Запад продолжит свои усилия, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.
"Цепь от Черного до Балтийского моря - это давний замысел наших врагов и противников. Просто они подобрали этот момент, посчитали, что сейчас можно замкнуть балто-черноморский пояс, или, как его раньше называли, санитарный кордон", - сказал он. По его словам, в прошлом году целью Запада стало не просто создание санитарного кордона, а уже размещение группировки НАТО.
"Надо было под Смоленском зайти и создать уже блок, а не санитарный кордон между Европой и Россией. Надо огромный плацдарм для того, чтобы припереть Россию к Уральскому хребту и начать свое давление и наступление на Россию", - подчеркнул Лукашенко. Он заметил, что Белоруссия помешала этому плану.
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