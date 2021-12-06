https://ria.ru/20211206/onlayn-dostup-1762351494.html

Онлайн-доступ к Центральному архиву Подмосковья получили 1,5 тысячи человек

Онлайн-доступ к Центральному архиву Подмосковья получили 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 06.12.2021

Онлайн-доступ к Центральному архиву Подмосковья получили 1,5 тысячи человек

Более 1,5 тысячи абонементов удаленного доступа к Центральному государственному архиву Московской области было выдано с начала 2021 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:20

2021-12-06T12:20

2021-12-06T12:20

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_9a809aca451e09dba98655747aa4d966.jpg

КРАСНОГОРСК, 6 дек – РИА Новости. Более 1,5 тысячи абонементов удаленного доступа к Центральному государственному архиву Московской области было выдано с начала 2021 года, сообщила пресс-служба Главного архивного управления Подмосковья."За 11 месяцев работы модуля удаленного доступа к документам архива было оформлено свыше 1,5 тысячи абонементов", – говорится в сообщении ведомства.Управление начало внедрение в архивах региона информационной системы "Архивы Московской области" с 2017 года. Сейчас пользователями информационной системы в интернете являются более 33 тысяч человек."Информационный массив доступных для просмотра в удаленном режиме документов постоянно пополняется копиями материалов, отсканированных по заказам граждан силами работников архива. Для просмотра в удаленном доступе гражданам доступны около 190 тысяч дел", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211206/fok-1762345502.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье)