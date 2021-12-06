Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211206/onlayn-dostup-1762351494.html
Онлайн-доступ к Центральному архиву Подмосковья получили 1,5 тысячи человек
Онлайн-доступ к Центральному архиву Подмосковья получили 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 06.12.2021
Онлайн-доступ к Центральному архиву Подмосковья получили 1,5 тысячи человек
Более 1,5 тысячи абонементов удаленного доступа к Центральному государственному архиву Московской области было выдано с начала 2021 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:20
2021-12-06T12:20
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_9a809aca451e09dba98655747aa4d966.jpg
КРАСНОГОРСК, 6 дек – РИА Новости. Более 1,5 тысячи абонементов удаленного доступа к Центральному государственному архиву Московской области было выдано с начала 2021 года, сообщила пресс-служба Главного архивного управления Подмосковья."За 11 месяцев работы модуля удаленного доступа к документам архива было оформлено свыше 1,5 тысячи абонементов", – говорится в сообщении ведомства.Управление начало внедрение в архивах региона информационной системы "Архивы Московской области" с 2017 года. Сейчас пользователями информационной системы в интернете являются более 33 тысяч человек."Информационный массив доступных для просмотра в удаленном режиме документов постоянно пополняется копиями материалов, отсканированных по заказам граждан силами работников архива. Для просмотра в удаленном доступе гражданам доступны около 190 тысяч дел", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211206/fok-1762345502.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_31:0:1098:800_1920x0_80_0_0_cd6439bfbb72fbea4e3f6f9bf1f5547e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье)
12:20 06.12.2021
 

Онлайн-доступ к Центральному архиву Подмосковья получили 1,5 тысячи человек

© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером. Архивное фото.
Работа за компьютером. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 6 дек – РИА Новости. Более 1,5 тысячи абонементов удаленного доступа к Центральному государственному архиву Московской области было выдано с начала 2021 года, сообщила пресс-служба Главного архивного управления Подмосковья.
"За 11 месяцев работы модуля удаленного доступа к документам архива было оформлено свыше 1,5 тысячи абонементов", – говорится в сообщении ведомства.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 12:12Новости Подмосковья
Еще один ФОК ввели в эксплуатацию в Подмосковье
Управление начало внедрение в архивах региона информационной системы "Архивы Московской области" с 2017 года. Сейчас пользователями информационной системы в интернете являются более 33 тысяч человек.
"Информационный массив доступных для просмотра в удаленном режиме документов постоянно пополняется копиями материалов, отсканированных по заказам граждан силами работников архива. Для просмотра в удаленном доступе гражданам доступны около 190 тысяч дел", - добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39СМИ: Киев надеется получить от США "афганские" Ми-17
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
23:50США выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат
Лента новостейМолния
СМИ: Киев надеется получить от США "афганские" Ми-17Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двухСША выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат