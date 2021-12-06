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Онлайн-доступ к Центральному архиву Подмосковья получили 1,5 тысячи человек
Онлайн-доступ к Центральному архиву Подмосковья получили 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 06.12.2021
Онлайн-доступ к Центральному архиву Подмосковья получили 1,5 тысячи человек
Более 1,5 тысячи абонементов удаленного доступа к Центральному государственному архиву Московской области было выдано с начала 2021 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:20
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КРАСНОГОРСК, 6 дек – РИА Новости. Более 1,5 тысячи абонементов удаленного доступа к Центральному государственному архиву Московской области было выдано с начала 2021 года, сообщила пресс-служба Главного архивного управления Подмосковья."За 11 месяцев работы модуля удаленного доступа к документам архива было оформлено свыше 1,5 тысячи абонементов", – говорится в сообщении ведомства.Управление начало внедрение в архивах региона информационной системы "Архивы Московской области" с 2017 года. Сейчас пользователями информационной системы в интернете являются более 33 тысяч человек."Информационный массив доступных для просмотра в удаленном режиме документов постоянно пополняется копиями материалов, отсканированных по заказам граждан силами работников архива. Для просмотра в удаленном доступе гражданам доступны около 190 тысяч дел", - добавили в пресс-службе.
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