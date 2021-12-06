https://ria.ru/20211206/oborona-1762451779.html

Россия и Индия расширят регулярный диалог по оборонной тематике

Россия и Индия расширят регулярный диалог по оборонной тематике - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Индия расширят регулярный диалог по оборонной тематике

Россия и Индия будут расширять регулярный диалог по оборонной тематике, следует из совместного заявления по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия –... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:20

2021-12-06T19:20

2021-12-06T19:21

безопасность

индия

владимир путин

нарендра моди

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия будут расширять регулярный диалог по оборонной тематике, следует из совместного заявления по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", опубликованного на сайте Кремля."Стороны согласились продолжать и расширять регулярный диалог по оборонной тематике, взаимную профессиональную подготовку и совместные учения, обмены специалистами узкого профиля и другую деятельность под эгидой Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что стороны выразили удовлетворение контактами по военной линии и совместными учениями вооруженных сил двух стран, которые в этом году "достигли беспрецедентных масштабов: в течение 60 дней было проведено три учения, кроме того, одновременно с этим большое число индийских военных приняло участие в Армейских международных играх"."Российская сторона глубоко признательна за участие корабля индийских ВМС "Табар" в праздновании 325-летия Военно-Морского Флота", - добавляется в сообщении."Стороны еще раз заявили о своем намерении укрепить оборонное сотрудничество, в том числе содействовать совместной разработке и производству военной техники, компонентов и запасных частей, совершенствовать систему послепродажного обслуживания и двигаться к взаимному признанию контроля качества и регулярным совместным учениям вооруженных сил двух стран", - также сказано в сообщении. Подчеркивается, что стороны согласились, что мир, стабильность и взаимное экономическое развитие "требуют тесной совместной работы двух стран в наиболее современных и развивающихся областях оборонных технологий, а также совместной работы вооруженных сил обеих стран по узкоспециализированным направлениям в области военного потенциала".

https://ria.ru/20210801/ucheniya-1743854931.html

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безопасность, индия, владимир путин, нарендра моди, россия