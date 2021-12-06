https://ria.ru/20211206/neizbezhnost-1762475312.html

Пентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину

Пентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 06.12.2021

Пентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину

Американские военные не считают российское "вторжение" на Украину неизбежным и видят возможности для деэскалации путем дипломатии, сказал официальный... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T23:31

2021-12-06T23:31

2021-12-06T23:31

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

министерство обороны сша

джон кирби

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Американские военные не считают российское "вторжение" на Украину неизбежным и видят возможности для деэскалации путем дипломатии, сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Он добавил, что в США продолжают с тревогой наблюдать наращивание российских войск вокруг восточных областей Украины и не располагают информацией об их намерениях."Есть пространство для дипломатии, есть пространство для лидерства. Нет причин, чтобы все это вылилось в конфликт того или иного рода или во "вторжение", - сказал Кирби на брифинге.На вторник запланирована беседа президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, где основной темой, как ожидается, станет ситуация вокруг Украины.На обвинения Запада в подготовке вторжения на Украину Россия отвечает, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по собственной территории – ее суверенное право.

https://ria.ru/20211206/razgovor-1762465874.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, министерство обороны сша, джон кирби, россия