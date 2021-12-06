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Пентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину
Пентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 06.12.2021
Пентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину
Американские военные не считают российское "вторжение" на Украину неизбежным и видят возможности для деэскалации путем дипломатии, сказал официальный... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T23:31
2021-12-06T23:31
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
министерство обороны сша
джон кирби
россия
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Американские военные не считают российское "вторжение" на Украину неизбежным и видят возможности для деэскалации путем дипломатии, сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Он добавил, что в США продолжают с тревогой наблюдать наращивание российских войск вокруг восточных областей Украины и не располагают информацией об их намерениях."Есть пространство для дипломатии, есть пространство для лидерства. Нет причин, чтобы все это вылилось в конфликт того или иного рода или во "вторжение", - сказал Кирби на брифинге.На вторник запланирована беседа президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, где основной темой, как ожидается, станет ситуация вокруг Украины.На обвинения Запада в подготовке вторжения на Украину Россия отвечает, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по собственной территории – ее суверенное право.
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, министерство обороны сша, джон кирби, россия
23:31 06.12.2021
 
Пентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину

В Пентагоне заявили, что не считают российское "вторжение" на Украину неизбежным

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Американские военные не считают российское "вторжение" на Украину неизбежным и видят возможности для деэскалации путем дипломатии, сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Он добавил, что в США продолжают с тревогой наблюдать наращивание российских войск вокруг восточных областей Украины и не располагают информацией об их намерениях.
"Есть пространство для дипломатии, есть пространство для лидерства. Нет причин, чтобы все это вылилось в конфликт того или иного рода или во "вторжение", - сказал Кирби на брифинге.
На вторник запланирована беседа президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, где основной темой, как ожидается, станет ситуация вокруг Украины.
На обвинения Запада в подготовке вторжения на Украину Россия отвечает, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по собственной территории – ее суверенное право.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденМинистерство обороны СШАДжон КирбиРоссия
 
 
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