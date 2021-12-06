13:43 06.12.2021 (обновлено: 13:46 06.12.2021)
Нацпроект "Культура" дает новые возможности жителям сел и деревень
© Фото : пресс-служба министерства культуры РФНацпроект "Культура" дает новые возможности жителям сел и деревень
© Фото : пресс-служба министерства культуры РФ
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. За три года действия нацпроекта "Культура" в России реконструировали, отремонтировали и построили более 750 домов культуры, обновили более 120 зданий детских школ искусств, создали более 600 модельных библиотек, модернизировали более 20 театров юного зрителя, около 300 кинозалов, оснастили музыкальными инструментами и оборудованием более 900 детских школ искусств и училищ, открыли 235 виртуальных концертных залов, сообщает пресс-служба министерства культуры.
В ведомстве подводят итоги трехлетнего периода нацпроекта "Культура", который должен быть реализован до конца 2024 года.
© Фото : пресс-служба министрества культуры РФМузыканты во время репетиции
© Фото : пресс-служба министрества культуры РФ
Музыканты во время репетиции
"То, что создано в рамках национального проекта "Культура", на 90 процентов происходит в регионах. Это наша очень серьезная работа, которая позволяет федеральному министерству выстраивать отношения с губернаторами, с моими коллегами – министрами культуры и непосредственно с работниками на местах. Это нас всех сильно сблизило. И я считаю, что поработали мы крайне плодотворно. А главное, научились решать вопросы вместе: искать потребности, понимать, что региону действительно нужно, в каком районе есть необходимость в библиотеке, где нужно отремонтировать дом культуры или детскую школу искусств; какого рода оборудования, музыкальных инструментов или литературы не хватает в каждом учреждении культуры", – прокомментировала результаты трехлетней работы по нацпроекту министр культуры России Ольга Любимова.
© Фото : пресс-служба министрества культуры РФВедущий и робот на мероприятии
© Фото : пресс-служба министрества культуры РФ
Ведущий и робот на мероприятии
Только в ноябре в разных регионах страны двери для посетителей открыли обновленные дома культуры и театры, детские школы искусств, библиотеки и кинозалы.
Так, в Благовещенске завершили капитальный ремонт областного театра кукол "Амурчонок", на который в рамках нацпроекта "Культура" было выделено более 35 миллионов рублей, и трех домов культуры в разных селах региона. В Бурятии, в селе Орлик Окинского района, открылся новый цифровой кинозал, переоборудованный в полноценный кинотеатр из просмотрового зала культурно-досугового центра. Шесть районов Новосибирской области получили новые мобильные автоклубы, представляющие собой многофункциональные культурные центры. В селе Каргасок Томской области заработала модельная библиотека и культурно-досуговый центр. В Адыгее, в станице Гиагинской, более 240 детей, обучающихся по музыкальному, изобразительному и хореографическому направлениям, вернулись после капитального ремонта в стены детской школы искусств, а в Забайкальском крае, в Чите, отремонтировали центральную детскую музыкальную школу имени Павликовской, где по десяти специальностям обучаются более 650 юных музыкантов. И так по всей стране.
© Фото : пресс-служба министерства культуры РФАвтоклуб
© Фото : пресс-служба министерства культуры РФ
Автоклуб
"Национальный проект "Культура" активно реализуется по всем направлениям, и можно с уверенностью сказать, что нет "строчек", которые оказались бы невостребованными. Это и дома культуры, и театры, и модельные библиотеки… Теперь добавился еще и капремонт краеведческих музеев – мы получили возможность и с этой стороны оказывать поддержку регионам. Кроме того, в рамках нацпроекта на базе ведущих творческих вузов и Российской государственной библиотеки сегодня функционируют 18 центров повышения квалификации, где обучаются профильные специалисты – от осветителя до художественного руководителя. С 2019 года по сегодняшний день квалификацию повысили 80 тысяч работников культуры", – рассказала Любимова.
© Фото : пресс-служба министерства культуры РФАвтоклуб
© Фото : пресс-служба министерства культуры РФ
Автоклуб
По ее словам, эти центры разрабатывают инновационные программы с участием выдающихся деятелей культуры и искусств, специалистов в области цифровой культуры. "Этих программ – более 250, и некоторые напрямую связаны с интернет-пространством и дистанционными формами взаимодействия", – добавила министр.
Особая гордость нацпроекта "Культура" – создание всероссийского виртуального концертного зала (ВКЗ). С 2019 года они появились в 234 городах России: только в текущем году начали функционировать 74 виртуальных зала в 47 субъектах страны. ВКЗ были открыты в городах Сокол и Харовск Вологодской области, в Лисках и Острогожске Воронежской области, в городах Зуевка и Кирс Кировской области.
"Благодаря этому масштабному замыслу жители малых городов получают возможность приобщиться к лучшим образцам музыкального искусства. Можно "побывать" на живом концерте – в филармонии, консерватории или театре, слушать известные российские коллективы и ведущих солистов во всех регионах страны как в режиме прямых трансляций, так и в записи. Можно смотреть не только концерты и театральные постановки, но и оперы, мюзиклы, фестивальные выступления... Собственно, цель проекта – создать равные возможности для доступа граждан к лучшим образцам академического музыкального искусства", – пояснила заместитель министра культуры Ольга Ярилова.
Еще одно важное направление, реализуемое в рамках нацпроекта, – это оцифровка книжных памятников. За 2019-2021 годы в одноименном разделе Национальной электронной библиотеки (НЭБ) разместили 24 тысячи электронных копий документов. За это время на сайте "Книжные памятники" портала НЭБ зарегистрировано более миллиона обращений пользователей.
"Начиная с 2020 года, в проекте участвует 31 региональная библиотека из 29 субъектов России. И мы планируем расширять географию проекта, активное привлекая к нему библиотеки и других регионов. Для участников уже запущен цикл учебных курсов, который поможет им эффективно взаимодействовать с Российской государственной библиотекой, которая выступает в качестве оператора НЭБ и координатора проекта по оцифровке книжных памятников с учетом новых реалий и перемен в законодательном поле", – рассказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.
Книжные памятники региональных библиотек представлены практически во всех тематических разделах сайта. Сейчас там размещено свыше тысячи электронных копий ценных изданий, а еще две тысячи книг, хранящихся в библиотеках страны, выложат на сайте "Книжные памятники" портала НЭБ к концу текущего года.