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Нацпроект "Культура" дает новые возможности жителям сел и деревень
Нацпроект "Культура" дает новые возможности жителям сел и деревень - РИА Новости, 06.12.2021
Нацпроект "Культура" дает новые возможности жителям сел и деревень
За три года действия нацпроекта "Культура" в России реконструировали, отремонтировали и построили более 750 домов культуры, обновили более 120 зданий детских... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:43
2021-12-06T13:46
общество
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
культура
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. За три года действия нацпроекта "Культура" в России реконструировали, отремонтировали и построили более 750 домов культуры, обновили более 120 зданий детских школ искусств, создали более 600 модельных библиотек, модернизировали более 20 театров юного зрителя, около 300 кинозалов, оснастили музыкальными инструментами и оборудованием более 900 детских школ искусств и училищ, открыли 235 виртуальных концертных залов, сообщает пресс-служба министерства культуры.В ведомстве подводят итоги трехлетнего периода нацпроекта "Культура", который должен быть реализован до конца 2024 года."То, что создано в рамках национального проекта "Культура", на 90 процентов происходит в регионах. Это наша очень серьезная работа, которая позволяет федеральному министерству выстраивать отношения с губернаторами, с моими коллегами – министрами культуры и непосредственно с работниками на местах. Это нас всех сильно сблизило. И я считаю, что поработали мы крайне плодотворно. А главное, научились решать вопросы вместе: искать потребности, понимать, что региону действительно нужно, в каком районе есть необходимость в библиотеке, где нужно отремонтировать дом культуры или детскую школу искусств; какого рода оборудования, музыкальных инструментов или литературы не хватает в каждом учреждении культуры", – прокомментировала результаты трехлетней работы по нацпроекту министр культуры России Ольга Любимова.Только в ноябре в разных регионах страны двери для посетителей открыли обновленные дома культуры и театры, детские школы искусств, библиотеки и кинозалы.Так, в Благовещенске завершили капитальный ремонт областного театра кукол "Амурчонок", на который в рамках нацпроекта "Культура" было выделено более 35 миллионов рублей, и трех домов культуры в разных селах региона. В Бурятии, в селе Орлик Окинского района, открылся новый цифровой кинозал, переоборудованный в полноценный кинотеатр из просмотрового зала культурно-досугового центра. Шесть районов Новосибирской области получили новые мобильные автоклубы, представляющие собой многофункциональные культурные центры. В селе Каргасок Томской области заработала модельная библиотека и культурно-досуговый центр. В Адыгее, в станице Гиагинской, более 240 детей, обучающихся по музыкальному, изобразительному и хореографическому направлениям, вернулись после капитального ремонта в стены детской школы искусств, а в Забайкальском крае, в Чите, отремонтировали центральную детскую музыкальную школу имени Павликовской, где по десяти специальностям обучаются более 650 юных музыкантов. И так по всей стране."Национальный проект "Культура" активно реализуется по всем направлениям, и можно с уверенностью сказать, что нет "строчек", которые оказались бы невостребованными. Это и дома культуры, и театры, и модельные библиотеки… Теперь добавился еще и капремонт краеведческих музеев – мы получили возможность и с этой стороны оказывать поддержку регионам. Кроме того, в рамках нацпроекта на базе ведущих творческих вузов и Российской государственной библиотеки сегодня функционируют 18 центров повышения квалификации, где обучаются профильные специалисты – от осветителя до художественного руководителя. С 2019 года по сегодняшний день квалификацию повысили 80 тысяч работников культуры", – рассказала Любимова.По ее словам, эти центры разрабатывают инновационные программы с участием выдающихся деятелей культуры и искусств, специалистов в области цифровой культуры. "Этих программ – более 250, и некоторые напрямую связаны с интернет-пространством и дистанционными формами взаимодействия", – добавила министр.Особая гордость нацпроекта "Культура" – создание всероссийского виртуального концертного зала (ВКЗ). С 2019 года они появились в 234 городах России: только в текущем году начали функционировать 74 виртуальных зала в 47 субъектах страны. ВКЗ были открыты в городах Сокол и Харовск Вологодской области, в Лисках и Острогожске Воронежской области, в городах Зуевка и Кирс Кировской области.Еще одно важное направление, реализуемое в рамках нацпроекта, – это оцифровка книжных памятников. За 2019-2021 годы в одноименном разделе Национальной электронной библиотеки (НЭБ) разместили 24 тысячи электронных копий документов. За это время на сайте "Книжные памятники" портала НЭБ зарегистрировано более миллиона обращений пользователей.Книжные памятники региональных библиотек представлены практически во всех тематических разделах сайта. Сейчас там размещено свыше тысячи электронных копий ценных изданий, а еще две тысячи книг, хранящихся в библиотеках страны, выложат на сайте "Книжные памятники" портала НЭБ к концу текущего года.
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общество, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, культура
13:43 06.12.2021 (обновлено: 13:46 06.12.2021)
 

Нацпроект "Культура" дает новые возможности жителям сел и деревень

© Фото : пресс-служба министерства культуры РФНацпроект "Культура" дает новые возможности жителям сел и деревень
Нацпроект Культура дает новые возможности жителям сел и деревень - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : пресс-служба министерства культуры РФ
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. За три года действия нацпроекта "Культура" в России реконструировали, отремонтировали и построили более 750 домов культуры, обновили более 120 зданий детских школ искусств, создали более 600 модельных библиотек, модернизировали более 20 театров юного зрителя, около 300 кинозалов, оснастили музыкальными инструментами и оборудованием более 900 детских школ искусств и училищ, открыли 235 виртуальных концертных залов, сообщает пресс-служба министерства культуры.
В ведомстве подводят итоги трехлетнего периода нацпроекта "Культура", который должен быть реализован до конца 2024 года.
© Фото : пресс-служба министрества культуры РФМузыканты во время репетиции
Музыканты во время репетиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : пресс-служба министрества культуры РФ
Музыканты во время репетиции
"То, что создано в рамках национального проекта "Культура", на 90 процентов происходит в регионах. Это наша очень серьезная работа, которая позволяет федеральному министерству выстраивать отношения с губернаторами, с моими коллегами – министрами культуры и непосредственно с работниками на местах. Это нас всех сильно сблизило. И я считаю, что поработали мы крайне плодотворно. А главное, научились решать вопросы вместе: искать потребности, понимать, что региону действительно нужно, в каком районе есть необходимость в библиотеке, где нужно отремонтировать дом культуры или детскую школу искусств; какого рода оборудования, музыкальных инструментов или литературы не хватает в каждом учреждении культуры", – прокомментировала результаты трехлетней работы по нацпроекту министр культуры России Ольга Любимова.
© Фото : пресс-служба министрества культуры РФВедущий и робот на мероприятии
Ведущий и робот на мероприятии - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : пресс-служба министрества культуры РФ
Ведущий и робот на мероприятии
Только в ноябре в разных регионах страны двери для посетителей открыли обновленные дома культуры и театры, детские школы искусств, библиотеки и кинозалы.
Так, в Благовещенске завершили капитальный ремонт областного театра кукол "Амурчонок", на который в рамках нацпроекта "Культура" было выделено более 35 миллионов рублей, и трех домов культуры в разных селах региона. В Бурятии, в селе Орлик Окинского района, открылся новый цифровой кинозал, переоборудованный в полноценный кинотеатр из просмотрового зала культурно-досугового центра. Шесть районов Новосибирской области получили новые мобильные автоклубы, представляющие собой многофункциональные культурные центры. В селе Каргасок Томской области заработала модельная библиотека и культурно-досуговый центр. В Адыгее, в станице Гиагинской, более 240 детей, обучающихся по музыкальному, изобразительному и хореографическому направлениям, вернулись после капитального ремонта в стены детской школы искусств, а в Забайкальском крае, в Чите, отремонтировали центральную детскую музыкальную школу имени Павликовской, где по десяти специальностям обучаются более 650 юных музыкантов. И так по всей стране.
© Фото : пресс-служба министерства культуры РФАвтоклуб
Автоклуб - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : пресс-служба министерства культуры РФ
Автоклуб
"Национальный проект "Культура" активно реализуется по всем направлениям, и можно с уверенностью сказать, что нет "строчек", которые оказались бы невостребованными. Это и дома культуры, и театры, и модельные библиотеки… Теперь добавился еще и капремонт краеведческих музеев – мы получили возможность и с этой стороны оказывать поддержку регионам. Кроме того, в рамках нацпроекта на базе ведущих творческих вузов и Российской государственной библиотеки сегодня функционируют 18 центров повышения квалификации, где обучаются профильные специалисты – от осветителя до художественного руководителя. С 2019 года по сегодняшний день квалификацию повысили 80 тысяч работников культуры", – рассказала Любимова.
© Фото : пресс-служба министерства культуры РФАвтоклуб
Автоклуб - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : пресс-служба министерства культуры РФ
Автоклуб
По ее словам, эти центры разрабатывают инновационные программы с участием выдающихся деятелей культуры и искусств, специалистов в области цифровой культуры. "Этих программ – более 250, и некоторые напрямую связаны с интернет-пространством и дистанционными формами взаимодействия", – добавила министр.
Особая гордость нацпроекта "Культура" – создание всероссийского виртуального концертного зала (ВКЗ). С 2019 года они появились в 234 городах России: только в текущем году начали функционировать 74 виртуальных зала в 47 субъектах страны. ВКЗ были открыты в городах Сокол и Харовск Вологодской области, в Лисках и Острогожске Воронежской области, в городах Зуевка и Кирс Кировской области.
"Благодаря этому масштабному замыслу жители малых городов получают возможность приобщиться к лучшим образцам музыкального искусства. Можно "побывать" на живом концерте – в филармонии, консерватории или театре, слушать известные российские коллективы и ведущих солистов во всех регионах страны как в режиме прямых трансляций, так и в записи. Можно смотреть не только концерты и театральные постановки, но и оперы, мюзиклы, фестивальные выступления... Собственно, цель проекта – создать равные возможности для доступа граждан к лучшим образцам академического музыкального искусства", – пояснила заместитель министра культуры Ольга Ярилова.
Еще одно важное направление, реализуемое в рамках нацпроекта, – это оцифровка книжных памятников. За 2019-2021 годы в одноименном разделе Национальной электронной библиотеки (НЭБ) разместили 24 тысячи электронных копий документов. За это время на сайте "Книжные памятники" портала НЭБ зарегистрировано более миллиона обращений пользователей.
"Начиная с 2020 года, в проекте участвует 31 региональная библиотека из 29 субъектов России. И мы планируем расширять географию проекта, активное привлекая к нему библиотеки и других регионов. Для участников уже запущен цикл учебных курсов, который поможет им эффективно взаимодействовать с Российской государственной библиотекой, которая выступает в качестве оператора НЭБ и координатора проекта по оцифровке книжных памятников с учетом новых реалий и перемен в законодательном поле", – рассказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.
Книжные памятники региональных библиотек представлены практически во всех тематических разделах сайта. Сейчас там размещено свыше тысячи электронных копий ценных изданий, а еще две тысячи книг, хранящихся в библиотеках страны, выложат на сайте "Книжные памятники" портала НЭБ к концу текущего года.
 
ОбществоМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга ЛюбимоваКультура
 
 
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