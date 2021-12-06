https://ria.ru/20211206/natsizm-1762405618.html

Нацистов все чаще хотят оправдать, заявили в администрации президента

Нацистов все чаще хотят оправдать, заявили в администрации президента - РИА Новости, 06.12.2021

Нацистов все чаще хотят оправдать, заявили в администрации президента

Великую Отечественную войну пытаются представить просто как противоборство двух супердержав, двух режимов и таким образом оправдать нацистских преступников,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:47

2021-12-06T15:47

2021-12-06T15:47

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Великую Отечественную войну пытаются представить просто как противоборство двух супердержав, двух режимов и таким образом оправдать нацистских преступников, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков."Как много нам забрасывают разных стереотипов, не только про вакцину. Нам начинают говорить, что в 1941 году просто одни первыми напали на других, ничего необычного. Готовились две супердержавы к нападению, и просто одни были поумнее и первыми напали. После того как на Нюрнбергском трибунале были заслушаны показания фельдмаршала Паулюса, стало ясно, что это не более чем адвокатская стратегия нацистов, которые пытались представить войну как противоборство двух тоталитарных режимов и таким образом оправдать нацистских преступников", - сказал Новиков в понедельник в Москве на всероссийском семинаре "Без срока давности".Он напомнил, что задокументированные свидетельства происходившего в годы войны не должны быть забыты."Почему на материалах Нюрнбергского трибунала стоит гриф "без срока давности"? Потому что государственные обвинители пяти держав-участниц процесса тогда, в 1946 году, четко понимали, что те задокументированные свидетельства, которые собраны в многотомном деле, ни в коем случае не должны быть забыты, и эти знания надо передавать из поколения в поколение", - подчеркнул Новиков.

https://ria.ru/20211206/bastrykin-1762376005.html

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общество, москва, сергей новиков, россия