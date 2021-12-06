https://ria.ru/20211206/nato-1762390875.html

Глава делегации в Вене оценил шансы получить от НАТО гарантии нерасширения

Глава делегации в Вене оценил шансы получить от НАТО гарантии нерасширения - РИА Новости, 06.12.2021

Глава делегации в Вене оценил шансы получить от НАТО гарантии нерасширения

Договориться с НАТО о гарантиях нерасширения и безопасности сложно, это процесс длительный, но шансы есть, заявил глава российской делегации на переговорах по... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:48

2021-12-06T14:48

2021-12-06T15:12

нато

россия

в мире

константин гаврилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_0b34942de2f66f888f0856e4ecdef461.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Договориться с НАТО о гарантиях нерасширения и безопасности сложно, это процесс длительный, но шансы есть, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов."Я думаю, что достижение таких договоренностей (с НАТО о гарантиях нерасширения и безопасности) письменных крайне затруднительно, но возможно. Для этого необходимо движение с двух сторон. Мы же не можем односторонне подписывать какие-то обязательства, которые были бы обязательными для всех. Мы ждем подвижек с американской стороны. Мое вот впечатление... что здесь на форуме можно было бы провести какие-то серьезные разговоры о возможных будущих договоренностях, это процесс длительный... Но тем не менее, я убежден, шансы есть...", - сказал он в эфире "Россия 24".

https://ria.ru/20210615/obman-1737101938.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, россия, в мире, константин гаврилов