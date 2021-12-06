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Глава делегации в Вене оценил шансы получить от НАТО гарантии нерасширения
Глава делегации в Вене оценил шансы получить от НАТО гарантии нерасширения - РИА Новости, 06.12.2021
Глава делегации в Вене оценил шансы получить от НАТО гарантии нерасширения
Договориться с НАТО о гарантиях нерасширения и безопасности сложно, это процесс длительный, но шансы есть, заявил глава российской делегации на переговорах по... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:48
2021-12-06T15:12
нато
россия
в мире
константин гаврилов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Договориться с НАТО о гарантиях нерасширения и безопасности сложно, это процесс длительный, но шансы есть, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов."Я думаю, что достижение таких договоренностей (с НАТО о гарантиях нерасширения и безопасности) письменных крайне затруднительно, но возможно. Для этого необходимо движение с двух сторон. Мы же не можем односторонне подписывать какие-то обязательства, которые были бы обязательными для всех. Мы ждем подвижек с американской стороны. Мое вот впечатление... что здесь на форуме можно было бы провести какие-то серьезные разговоры о возможных будущих договоренностях, это процесс длительный... Но тем не менее, я убежден, шансы есть...", - сказал он в эфире "Россия 24".
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нато, россия, в мире, константин гаврилов
14:48 06.12.2021 (обновлено: 15:12 06.12.2021)
 
Глава делегации в Вене оценил шансы получить от НАТО гарантии нерасширения

Глава делегации в Вене Гаврилов: добиться от НАТО гарантий нерасширения сложно, но можно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Договориться с НАТО о гарантиях нерасширения и безопасности сложно, это процесс длительный, но шансы есть, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.
"Я думаю, что достижение таких договоренностей (с НАТО о гарантиях нерасширения и безопасности) письменных крайне затруднительно, но возможно. Для этого необходимо движение с двух сторон. Мы же не можем односторонне подписывать какие-то обязательства, которые были бы обязательными для всех. Мы ждем подвижек с американской стороны. Мое вот впечатление... что здесь на форуме можно было бы провести какие-то серьезные разговоры о возможных будущих договоренностях, это процесс длительный... Но тем не менее, я убежден, шансы есть...", - сказал он в эфире "Россия 24".
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 16:20
Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться
 
НАТОРоссияВ миреКонстантин Гаврилов
 
 
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