https://ria.ru/20211206/nato-1762390875.html
Глава делегации в Вене оценил шансы получить от НАТО гарантии нерасширения
Глава делегации в Вене оценил шансы получить от НАТО гарантии нерасширения - РИА Новости, 06.12.2021
Глава делегации в Вене оценил шансы получить от НАТО гарантии нерасширения
Договориться с НАТО о гарантиях нерасширения и безопасности сложно, это процесс длительный, но шансы есть, заявил глава российской делегации на переговорах по... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:48
2021-12-06T14:48
2021-12-06T15:12
нато
россия
в мире
константин гаврилов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Договориться с НАТО о гарантиях нерасширения и безопасности сложно, это процесс длительный, но шансы есть, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов."Я думаю, что достижение таких договоренностей (с НАТО о гарантиях нерасширения и безопасности) письменных крайне затруднительно, но возможно. Для этого необходимо движение с двух сторон. Мы же не можем односторонне подписывать какие-то обязательства, которые были бы обязательными для всех. Мы ждем подвижек с американской стороны. Мое вот впечатление... что здесь на форуме можно было бы провести какие-то серьезные разговоры о возможных будущих договоренностях, это процесс длительный... Но тем не менее, я убежден, шансы есть...", - сказал он в эфире "Россия 24".
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нато, россия, в мире, константин гаврилов
14:48 06.12.2021 (обновлено: 15:12 06.12.2021)
Глава делегации в Вене оценил шансы получить от НАТО гарантии нерасширения
Глава делегации в Вене Гаврилов: добиться от НАТО гарантий нерасширения сложно, но можно